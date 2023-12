Nataša Janjić proslavila poseban dan sa suprugom, poručila: ‘On čeka feštu, ja medeni mjesec’

Autor: I.D.

Glumica Nataša Janjić Medančić proslavila je petu godišnjicu braka sa suprugom Nenadom, a tom je prigodom na svom Instagram profilu podijelila romantični video prepun njihovih zajedničkih trenutaka. Inače, glumica na društvenim mrežama nerijetko dijeli njihove zajedničke fotografije, a prije dvije godine otkrila je kako ju je suprug zaprosio i tako oduševila obožavatelje.

“Petica. Kroz sunce i kišu, kroz oluje i bonace. Do neba i nazad! I sve ispočetka. Tvoja”, napisala je Nataša te dodala: “‘Bio je to najljepši dan. On još čeka veliku feštu, ja medeni mjesec, ali barem se imamo čemu veseliti u godinama koje slijede. Bogatstvo smo odmah izrodili, sad neka nam samo cvijeta. Volim te ljubavi, sretan nam peti rođendan braka.”

‘I u dobru i u zlu’

Kada je glumica jednom prilikom pričala o prosidbi, istaknula je zanimljive detalje: “Na otoku mog djetinjstva prije tri godine, pod nerazjašnjenim romantičnim okolnostima, na današnji dan rekla sam DA. Ovom mom čovjeku. I dobru i zlu s njim. Zaredalo se od tada toliko fantastičnog dobra, ali i prilično nevjerojatnog ‘zla’… tko bi mislio da može baš tako sve odjednom u kratkom vremenu.”









Vjenčanje u tajnosti je uslijedilo krajem 2018.,a nagađanja je glumica potvrdila za Novu godinu 2019. na Instagramu. Tad je objavila fotografiju na kojoj se njih dvoje ljube, te uz nju napisala: “Jer sam znala da postojiš i znala da me tražiš. Ova najljepša 2018. neka nam se prelije na ostatak života i sve koje volimo”.