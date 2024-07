Nataša Janjić prošla pakao sa suprugom: ‘Za komplikacije u trudnoći krivim taj dan i traumu’

Autor: I.D.

Glumica Nataša Janjić Medančić i njen suprug, doktor Nenad Medančić, u braku su već šest godina. Glumica je jednom prilikom pokazala koliko su zaljubljeni objavivši fotografiju na kojoj se ljube, uz romantičnu poruku. “I opet, s tobom bih sve ponovila! Sretan nam prvi četverogodišnji mandat, ljubavi! Probajmo ga nadmašiti u drugom”,, stavila je tada u opis objave.

Pokazala je i kako ju je suprug iznenadio poklonom, buketom cvijeća i velikim balonom u obliku broja četiri. Par je slavio godišnjicu u izlasku gdje su se zabavljali u društvu prijatelja, a među njima je bio još jedan slavni par koji je za Natašu i Nenada bio sudbonosan. Radi se o voditeljici Marijani Batinić i njenom suprugu Mateju Pašaliću koji su ‘spojili’ Natašu i Nenada. Otkrila je to Nataša u jednom intervjuu za Story.

“Spojili su nas zajednički prijatelji, supružnici Marijana Batinić i Matej Pašalić. Nenad je Matejev dugogodišnji najbolji prijatelj, baš kao što sam i ja Marijanina. Nevjerojatno je što se nas dvoje nikad nismo sreli u istom društvu svih ovih godina. Kako smo im oboje doista bliski i kućni prijatelji, i oboje nas jako dobro poznaju, željeli su nas spojiti jer su bili sigurni da smo stvoreni jedno za drugo”, rekla je tom prilikom.

‘Pritisak javnosti meni je bio pretežak’

Nataša i Nenad brzo su shvatili da su jedno za drugo, pa su se ubrzo zaručili i tajno vjenčali krajem 2018. godine. U braku su dobili sina Tonija i kćer Kaju. Javnost je saznala za njihovu vezu tek kad je vijest o Natašinoj trudnoći procurila. Brzo su krenula nagađanja oko toga tko je otac njenog djeteta, a zgodni ortoped iz Pazina sam se otkrio objavivši prvu zajedničku fotografiju uz slatku poruku: ‘Volim… Moje sve’.

“Htjeli smo biti sami, upoznavati se opušteno bez vanjskih utjecaja i pogleda. Pritisak javnosti meni je bio pretežak sve ove godine, a Nenad nije javna osoba i priroda njegova posla ozbiljnija je od mog. Htjeli smo zaštititi privatnost jer je zaista lijepo i jedino ispravno kada je intimni život izvan javne sfere”, obrazložila je Nataša tada njihovu odluku da vezu skrivaju što je duže moguće.

Koliko im je bilo stalo da sačuvaju privatnost dokazala je i činjenica da su vijest o dolasku prinove uspjeli sačuvati u najužem krugu čak puna četiri mjeseca. “Bio je to jedini način da se sačuva tajna, a naposljetku i zaštiti neizvjesnost na početku trudnoće. Zbog preporuke liječnika morala sam odustati od zahtjevnih kazališnih predstava i poći na bolovanje početkom rujna prije početka radne sezonu pa moje stanje više nije bilo tajna”, rekla je tada.









Obiteljsku idilu u centru Zagreba poremetio im je potres

Do svoje privatnosti držali su i kad su stupili u brak pa je vijest o vjenčanju procurila tek nakon što su sve već ‘obavili’ u tajnosti. Potvrdila je to početkom 2018. godine objavivši fotografiju s vjenčanja. “Znala sam da postojiš i da me tražiš. Ova najljepša 2018. neka nam se prelije na ostatak života i sve koje volimo”, poručila je uz fotografiju. Vijest da je na svijet stigao njihov prvi sinčić Toni opet je podijelio ponosni tata na društvenim mrežama.

“Kad te dočekaju ovakve čube sa balončićima…ja tata. Moje najslađe stvorenje. Sreća do neba”, napisao je u veljači 2019. godine. Da im stiže drugo dijete saznalo se godinu dana kasnije kad je Nataša na Instagramu objavila fotografiju s ultrazvuka uz poruku: “Opraštam vam što ste mislili da sam debela, vi meni oprostite što sam vam svima lagala… U kolovozu nam stiže djevojčica!!! Valentinovo u našoj kući može početi.”

Obiteljsku idilu u stanu u centru Zagreba poremetio im je potres koji je u ožujku prošle godine pogodio hrvatsku metropolu usred pandemije koronavirusa. Trudna s drugim djetetom, kćerkicom Kajom, Nataša je sa suprugom Nenadom i njihovim tada jednogodišnjim sinčićem Tonijem, kao i većina, u strahu napustila obiteljski dom, a u isti se vratila tek nekoliko mjeseci kasnije. Nataša se u intervjuu za Story.hr prisjetila kako su se ona i suprug uplašili kad se dogodio potres.

‘Ovako nas je u pidžamama istjerao iz kreveta’

“I nas je probudio. Na svu sreću, jer da se dogodio samo pola sata kasnije, knjige s polica ili debela žbuka sa zidova zatrpala bi moje dijete koje bi se već tada igralo po stanu. Ovako nas je u pidžamama istjerao iz kreveta, zgrabili smo uspavano dijete, stali pod debele štokove i gledali kako se oko nas stvara šuta i prašina. Zgrabili smo osnovne stvari i izašli na ulice prepune prestrašenih ljudi i autom krenuli na neku širinu gdje smo proveli jutro telefonirajući, plačući i razmišljajući kamo dalje”, otkrila je tada.

“Bilo je to vrijeme krutog lockdowna, vrijeme kada nismo mnogo znali o koronavirusu koji nas je odvojio od obitelji i ljudi i nisi imao kamo. Grad se urušio kao bombardiranjem pred našim očima, zavladao je stravičan očaj, mnogi ljudi ostali su bez domova u tih dvadesetak sekundi. Centar kojeg smo poznavali odjednom je postao mjesto koje je prestalo biti sigurno za normalna kretanja i život. Ja sam bila trudna i za komplikacije u trudnoći koje su kasnije nastupile krivim taj dan i traumu koju smo doživjeli”, rekla je glumica.

“Nakon dvomjesečnog izbivanja iz stana, vratili smo se u njega, obnovljenog i ojačanih zidova. Zgrada je prošla sa žutom naljepnicom i srećom neoštećene statike. Zaboravili smo i živjeli bezbrižno ostatak godine u njemu. Tramvaji koji su prolazili ispod našeg stana vibrirali su dovoljno da ne osjetimo više povremene manje potrese, a novom udaru nitko se više nije nadao. Izgledalo je kao da je moguće nastaviti život”, dodala je.

“Međutim, nakon petrinjskog potresa, nakon kojeg nismo imali nikakvu štetu, preživljeni strah i sada već dvije bebica koje smo morali grabiti po stanu i držati na sigurnom, prelomilo je u nama da nećemo više živjeti u staroj jezgri i strahovati čak i od toga da netko od nas može nastradati u svakodnevnoj šetnji kvartom. Posljedice se još osjećaju, dijelovi trulih fasada svakodnevno se odvajaju i zasipaju ulice, a o tome da nije sigurno hoće li nas još koji potres zadesiti, ne želim ni misliti. Neki novi kvartovi za sada su naša izvjesna budućnost”, ispričala je.