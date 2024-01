Nataša Janjić iskreno opisala svoj obiteljski život: ‘Fali nam to, ja bih zakazala’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Hrvatska glumica Nataša Janjić Medančić iza sebe ima karijeru na kojoj bi joj pozavidjeli i stariji kolege. Sa svoje 42 godine ostvarila je brojne uspjehe, a glumila je i sa nekolicinom zvijezda svjetskog ranga. I na privatnom planu joj cvjetaju ruže, budući da je već pet godina u sretnom braku te ima dvoje djece.

No koliko god joj bio skladan privatni život, i tu ponekad postoje neki sitni manjci. Isto je priznala i sama glumica, i to u nedavnom razgovoru za domaće medije. Otvoreno je razgovarala o majčinstvu te izazovima koje nosi bračni život sa Nenadom Medančićem, s kojim izgleda ne provodi onoliko vremena koliko bi htjela.

“Mi smo jako malo bili sami, i često spominjemo da nam to baš fali, da nismo kao par putovali više, i otkrili tu čar svakodnevnog život u samoći. Moj muž se jako trudi oko toga, ona je jako romantičan, i pazi na datume, na sadržaje, da imamo stalno nešto što nas okuplja, i na tome sam mu zahvalna, jer ja bi tu zakazala”, izjavila je za In Magazin.

View this post on Instagram A post shared by 𝙽𝚊𝚝𝚊𝚜𝚊 𝙹𝚊𝚗𝚓𝚒𝚌 𝙼𝚎𝚍𝚊𝚗𝚌𝚒𝚌 (@nanulananula)









Djeca još ne shvaćaju mamin posao

Nataša je sa ortopedom Nenadom dobila sina Tonija i kćer Kaju. Priznala je kako oni još ne shvaćaju točno što to mama radi, a zbunjeni su i kada je vide na ekranu. Glumica se nada tome da će ih u skorije vrijeme moći povesti u kazalište da i oni iskuse atmosferu, a nesumnjivo bi joj i tada podrška bio upravo suprug.









“On me često tu vraća na pravi put da ne zaboravimo jedno drugo. I mislim da je to važno, odnosi se promijene s djecom neminovno i treba tu vatru održavati, ne zaboraviti partnera u svemu tome. Da je to ženama još jedna obaveza u danu, je, ali evo dajem sve od sebe”, istaknula je Nataša, i dalje jednako zaljubljena.

Podsjetimo, ova glumica nedavno se pridružila postavi popularne serije Kumovi. Tamo utjelovljuje Jankovu šeficu Fani, koja svojeg zaposlenika zatrpava poslom. Međutim, ova odluka izazvala je burne reakcije publike, od kojih je većina negativnog karaktera. Mnogi smatraju kako je ovo bio promašaj, te da stalno uvođenje novih likova nema smisla.