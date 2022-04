NASTUPAT ĆE U ZAVOJIMA! Robert Ferlin nakon rupture mišića: ‘Nitko se neće približiti mojoj nozi, čak ni Barbara’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Robert Ferlin, usprkos rupturi mišića, nastupat će u sljedećoj epizodi HTV-ovog showa ‘Zvijezde pjevaju’. Izjavio je da ga ništa neće spriječiti da postane slavan pjevač poput Severine Vučković i Nine Badrić.

‘Kako bi nogometaši rekli, zbog tog bih cilja igrao i pod injekcijama’ izjavio je voditelj za Slobodnu Dalmaciju.

Ferlinove zdravstvene poteškoće krenule su prošle subote, tijekom generalne probe, kad je osjetio bol u lijevoj nozi. Voditelj je pomislio da ga hvata bezazleni grč, no bol je postajala sve jača te su s HRT-a pozvali Hitnu pomoć.

Ferlin je odbio hospitalizaciju koju su mu preporučili liječnici te je sa svojim mentorom Mariom Lipovšekom Battifiacom izveo pjesmu ‘Petrsin i češanj’ legendarnog Duška Jeličića. Pred kraj showa, natekla mu je noga te se s Battifiacom hitno odvezao na zagrebačku ‘Traumatologiju’.

Liječnici su Ferlinu potvrdili rupturu mušića te mu naredili strogo mirovanje.

‘Lako je njima to reći, jer ne znaju da ja, poput svakog scenskog umjetnika, na bini osim pjesmom i nevjerojatnim rasponom vokala, plijenim i plesnim pokretima koje član žirija Marko Tolja već tjednima uzalud pokušava skinuti’, kaže Ferlin.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Mario Lipovšek Battifiaca (@battifiaca)



I dalje neotkrivena ‘pjevačka zvijezda’ u subotu će nastupati opskrbljen tabletama protiv bolova, a lijevu nogu ‘krasit’ će mu zavoj.

‘Nitko se neće približiti mojoj nozi! Ni Barbara, ni Danijela, ni Battifiaca, koji se već ponudio da će me on mazati iza scene! Taman posla, kakav je smotan strah me i pomisliti što bi mi on mogao namazati’, kaže Ferlin.