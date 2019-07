Nastupaju vrhunski ansambli iz cijelog svijeta!

Autor: Dnevno/M. T.

Drugo izdanje Croatia International Choir Festivala u Zagrebu održat će se od 2. do 5. srpnja 2019. Na Festivalu će sudjelovati zborovi iz Zagreba, Rijeke, te iz Bosne i Hercegovine, SAD-a, Kanade i Australije. Sva događanja su besplatna!

Najava je ujedno poziv za sudjelovanje na besplatnim koncertima i seminaru za sve profesore glazbe, dirigente i zainteresirane glazbenike.

Program festivala počinje dolaskom zborova u Zagreb 02.07.2019.

Već sljedeći dan u srijedu 03.07. zborovi održavaju samostalne koncerte u zagrebačkoj Bazilici Srca Isusova u Palmotićevoj ulici gdje će izvoditi svoj program.

U Bazilici Presvetog Srca Isusova održat će se koncert u 17 sati gdje će nastupiti – Boston City Singers i Choir Southland, a u 20 sati možete poslušati „Chorale“ from the BC Boys Choir, Vancouver Island Choir i muški vokalni ansambl „Iosephus.“

U četvrtak, 04.07. održat će se revijalni večernji koncert u Koncertnoj dvorani Blagoje Bersa na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, s početkom u 20:00 sati.

Tijekom večeri izmjenjivat će se vrhunski ansambli iz cijelog svijeta koji s nestrpljenjem iščekuju nastupiti pred zagrebačkom publikom.Vidjet će te tako nastup naših dječaka iz zbora BoysVoice, Trisagion i MVA Iosephus također iz Hrvatske, VA Arabeske iz susjedne nam BiH, Boston City Singers iz Amerike, kao i tri zbora iz Kanade – A Cappella Plus, „Chorale“ from the BC Boys Choir, Vancouver Island Choir te Southland zbor iz Australije..

Na Muzičkoj akademiji održat će se i seminar za sudionike Festivala koji će voditi prof. Robert Homen na engleskom jeziku zbog puno stranih sudionika, te organizatori pozivaju sve zainteresirane voditelje ansambala, dirigente, profesore glazbe i slično da pošalju zahtjev za sudjelovanje na ovom iznimnom seminaru o vokalnoj tehnici, koji je za sve sudionike besplatan.

Za vrijeme svog boravka u Zagrebu sudionici Festivala će imati prilike upoznati grad i njegovu povijest i kulturu kroz organizirano razgledavanje.

Croatia International Choir Festival ove godine doživljava svoje drugo izdanje, a zamišljen je kao godišnje događanje koje će ugostiti zborove iz Europe i svijeta.