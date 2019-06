Nastpaju The Cure!

Britanski bend Foals i švedski The Hives otvaraju 14. INmusic festival, a zaključit će ga domaći Kojoti i britanski velikani The Cure, objavili su u petak organizatori u obavijesti o satnici festivala koji će se na jarunskim otocima u Zagrebu održati od 24. do 26. lipnja.

Prvog dana festivala, u ponedjeljak, 24. lipnja, nastupit će jedan od najboljih britanskih live bendova Foals te švedski garage rokeri The Hives, a oni su samo neka od velikih glazbenih imena koja će svirati na 14. izdanju INmusica. Prvoga dana svirat će i Johnny Marr, jedan od najboljih svjetskih gitarista i nekadašnji član kultnog benda The Smiths, američki kantautor Kurt Vile i slovenski alternativci Infected.

U utorak, 25. lipnja, na jarunskim pozornicama publika će imati priliku uživati u glazbi britpop legendi Suede, škotsko-američkih rokera Garbage i američkog elektroničkog kolektiva Thievery Corporation. Drugog dana nastupa i britanski punk trubadur Frank Turner u pratnji banda The Sleeping Souls.

Zadnji dan festivala, 26. lipnja, zaključit će jedan od najuspješnijih alternativnih rock bendova svih vremena, britanski The Cure koji će, kako je najavljeno, na jarunskoj pozornici svirati više od dva sata. Uz njih, nastupit će i američka kantautorica LP, švedski indie-pop bend Peter Bjorn and John, hrvatski Kojoti, Kandžija i Gole žene i dr.

Organizatori ističu turistički i kulturni značaj INmusic festivala, središnjeg koncertnog događaja godine koji okuplja desetke tisuća gostiju iz regije i svijeta.

Napominju kako je međunarodni značaj INmusica prepoznao i kultni britanski New Musical Express, koji je taj najveći hrvatski open air festival proglasio najboljim festivalom u Europi u 2019. godini.