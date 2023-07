Nastavlja se bizaran trend na koncertima, pojavila se nova žrtva: pjevač trpio jake bolove

Jedan od najpopularnijih pjevača današnjice, Harry Styles, u subotu je postao novom žrtvom bizarnog trenda koji obilazi medije. Naime, pogođen je nepoznatim predmetom u glavu usred nastupa te se pridružio nekolicini svjetskih zvijezda koje su doživjele istu neugodnost.

Društvenim mrežama proširila se snimka na kojoj se vidi kako je Harry pogođen u oko tijekom izvedbe jednog od svojih najvećih hitova, ‘Sign Of The Times’. Pjevač se nakon toga sagnuo, držeći se rukama za lice.

#DTBEATS : Harry Styles gets hit in the eye by an object thrown at him during his concert in Vienna.#HarryStyles pic.twitter.com/x4ONWoyqID





— Diplomat Times (@diplomattimes) July 9, 2023