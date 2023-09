Nasljednica Ivane Paradžiković bez dlake na jeziku: ‘Nitko u zemlji ne prijeti sudom, već Provjerenim’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Emisija ‘Provjereno‘ gotovo svakim novim izdanjem privlači iznimno velik broj gledatelja. Nova sezona ove popularne emisije uskoro kreće sa emitiranjem, a u voditeljskoj poziciji sada se nalazi jedno novo lice.

Riječ je o Emi Branici, koja je od samog početka jedna od reporterki ove emisije. U voditeljskom stolcu je nakon desetljeća zamijenila novinarku Ivanu Paradžiković.

Sve se dosta promijenilo

Ema je za domaće medije otkrila što gledatelji mogu očekivati u novoj sezoni emisije, a priznala je i kako se snašla u novoj ulozi voditeljice.





Detaljniji sadržaj nove sezone, kaže, gledatelji će morati čekati do samog emitiranja. “Bit će svega, ono što gledatelji mogu očekivati je našu upornost i bespoštedno traženje odgovora,” otkriva Ema. Navela je kako se u njenih 15 godina emisija dosta promijenila.

Usporedbama se ne zamara

“Odrasli smo, stasali smo tu i uvijek imali istu misao – da može bolje. To nas je dovelo do toga da svi u zemlji znaju za emisiju, da ne prijete policijom i sudom već ‘Provjerenim’. Nevjerojatno sam ponosna na to što je emisija postala našim radom i trudom, koji i gledatelji prepoznaju,” priznaje novinarka, prenosi Večernji list.

Za voditeljsku poziciju bio joj je potreban, kaže, period prilagodbe. No, otkrila je kako se ne opterećuje usporedbama sa prethodnicom Ivanom, već se samo trudi prezentirati najbolje što zna. “Prezentiram rad koji je i poanta svega”, napominje.

Za opuštanje nakon napornog radnog dana najviše joj odgovara vrijeme sa obitelji, kao i boravak u prirodi. “Pokušavam što više boraviti u prirodi i šetnjama jer one najbolje razbistre misli i oslobode glavu, opuštaju,” iskrena je Ema.