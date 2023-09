Naši glumci u pučkoj kuhinji: Jedan otplaćivao tuđe dugove, a ostalima kumovale životne odluke

Autor: I.D.

S izazovnim životnim situacijama nisu se mogle nositi i neke od najpoznatijih zvijezda koje su, nakon sjajne i dugačke karijere, često završavale u teškoćama.

Neki od njih su se na kraju našli u siromaštvu i usamljenosti u svojim starijim danima, često su se oslanjali na pomoć kolega i koristili pučku kuhinju za svoje obroke. Dok su neki od njih u toj situaciji završili zbog loših odluka u životu, drugi jednostavno ne mogu preživjeti s premalom mirovinom koju dobivaju kao umjetnici.

Težak put domaće estrade

Taj put morao je proći i glumac Kristijan Ugrina (50) koji je deset godina vraćao tuđe dugove, što ga je dovelo do teške financijske situacije. Zbog toga, kada nije na pozornici Zagrebačkog kazališta mladih, radi kao dostavljač hrane i snalazi se kako zna i umije.





“To je standardna hrvatska priča kad netko hoće nekome pomoći, a taj drugi iskoristi tu dobronamjernost. Tako sam i ja završio u jednoj takvoj priči kada me žena mog profesora s Akademije, kojeg sam jako volio, pitala hoću li joj biti jamac za dva kredita. Pristao sam, a ona je u jednom trenutku prestala vraćati te kredite pa sam kao jamac naslijedio te dugove”, ispričao je glumac jednom prilikom.

Početkom prošle godine je u javnost dospjela vijest kako je legendarna slovenska glumica Vesna Pećanac, snimljena je u pučkoj kuhinji u Beogradu.

“Redovita korisnica kuhinje Vjerskog dobrotvornog starateljstva. Prepoznajete li ženu na ovim fotografijama?”, pisalo je uz objavu koja se proširila društvenim mrežama.

Poznata glumica, koja je stekla legendarni status zbog svojih brojnih uloga u serijama i filmovima, često je isticala svoju strast prema glumačkom poslu i priznala je da nema namjeru povući se u mirovinu.









Međutim, nedavno su je zadesile ozbiljne životne tragedije: izgubila je supruga i roditelje, što ju je duboko potreslo i dovelo do teške depresije.

Također, u medijima se pojavila neslužbena informacija da je njen sin optužen za zlostavljanje, no glumica se nikada nije javno oglasila o tom slučaju, a informacija nije bila službeno potvrđena. Nije jedina poznata osoba koja se našla u ovakvim teškim situacijama.

Usamljene i bolesne

Uz nju, pobjednica na dodjeli Zlatne arene za svoju ulogu u filmu “Radopolje,” poznata glumica Gizela Vuković, supruga slavnog pjevača Zvonka Bogdana, preminula je sama u maloj hotelskoj sobi veličine deset kvadrata.









Bila je sama i bolesna, ali do svoje smrti brinula se za svoju kćerku i unuka koji pati od autizma. Iako su joj nudili mogućnost da se preseli u starački dom, odlučila se ostati uz svoju obitelj i nije željela prepustiti njihovu sudbinu na rubu egzistencije.

Sličnu sudbinu je doživjela i glumica Jadranka Matković, koju su građani Zagreba često sretali na ulicama, kako traži financijsku pomoć. Njen težak životni put započeo je lošom odlukom da ne prihvati stalno zaposlenje u kazalištu, već je odlučila raditi kao slobodna umjetnica.

Problemi su se počeli gomilati nakon što je izbačena iz stana od 23 kvadrata u Zvonimirovoj ulici, gdje je živjela kao neregistrirani stanar od 1998. godine. Bila je prisiljena napustiti stan, a njezine stvari su se našle raspršene po ulici. Kasnije je razvila gangrenu zbog povišenog šećera, što je dovelo do prijetnje amputacijom noge.

Grad joj je dodijelio stan u naselju Prisavlje, no nije dugo ostala tamo zbog problema s udaljenošću do trgovina i prijevoza, pa je umjesto toga iznajmila stan u Laginjinoj ulici. Sva sredstva od mirovine trošila je na najam tog stana, što ju je dovelo do depresije. Prema izjavama iz 2021. godine, Jadranka danas boravi u domu za umirovljenike Medveščak i postupno se oporavlja.

Financijski brodolom

Financijski brodolom 2010. godine doživio je i glumac Filip Šovagović, a kako je sam govorio, sve zbog nepromišljenosti. Gomilali su se dugovi, opomene, rješenja o ovrsi, a sve se dodatno zakuhalo zbog podizanja kredita u nekoliko navrata. Dugovi su postajali sve veći, a poslova je bilo sve manje.

“Precijenio sam svoje mogućnosti, živio iznad njih. Sav u panici kako se izvući, radio sam kao glumac, redatelj, pisac, glazbenik, dramatičar, scenarist, producent…

Od tih poslova i danas živim. U to sam vrijeme živio život četvero ljudi, paralelno. Malo sam spavao, neredovito jeo, što je bilo dosta opasno za živce. Jamcima, Filipu Noli i Igoru Mešinu, koji su svakog prvog u mjesecu otplaćivali moje kredite, vraćao sam ratu s petnaest dana kašnjenja”, otkrio je glumac jednom prilikom.

Nakon što se odrekao svojih užitaka poput kave i cigareta, uspio je stati na noge, a spasio ga je rad. Time je jedan od rijetkih koji se izvukao.