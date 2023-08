Naša manekenka iskreno progovorila o trudnoći, natuknula je i spol djeteta: ‘Uvjeravala sam se da nisam luda’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Najpoznatija hrvatska plus-size manekenka, Lucija Lugomer (30), trenutno je u iščekivanju prinove. Sretnu vijest objavila je u svibnju putem društvenih mreža, a o trudnoći je progovorila za domaće medije.

“Duže vrijeme sam pokušavala zatrudnjeti pa smo već bili malo nestrpljivi, ali evo – ostvarile su se naše želje i najveća sreća je što možemo sinu Leonu podariti brata ili seku,” otkrila je Lucija. Kaže kako je za trudnoću znala mjesec dana prije nego je to podijelila s javnosti.



Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli LUCIJA LUGOMER (@lucija_lugomer_official)

“Stajala sam u kupaoni, nazvala ga i rekla mu da sam trudna. Nije mogao vjerovati od sreće. Trčala sam po stanu tražeći najbolje svijetlo kako bih dobro vidjela taj plus… Uvjeravala sam sebe da nisam luda,” opisala je manekenka. Sada je fanovima otkrila neke nove detalje o trudnoći.

“Žgaravice su nam povremene, nema mučnina, tlak s vremena na vrijeme solidno nizak, mama nije dobila ništa kilograma i ustvari je sve isto kako je bilo i s bracom Leonom. Uz neke prepreke po putu sve smo ih riješili uz pomoć najboljeg tima ljudi oko mene na čemu sam neizmjerno zahvalna,” priznala je.

Dodala je kako se ne želi ni na što požaliti jer su ona i suprug Danijel Grlić ovo željno iščekivali čak godinu i pol. Do sada o trudnoći nije puno progovarala, no kaže kako je to samo zato što “uživa u trenutku”. Uz sve je objavila emotikone plavog srca, čime je dala naslutiti kako očekuje dječaka.

Prinova bi trebala na svijet stići u studenom, isti mjesec kada je i obljetnica smrti njene majke koju je izgubila sa samo 11 godina. “Ja opet nosim tu jednu malu težinu sa sobom, ali znam da nisam jedina. Život ide dalje,” izjavila je Lucija svojedobno za 24 sata.