Naša bivša predstavnica Eurosonga priznala: ‘Volim muškarce i žene, a na leđima i danas imam ozljede od maltretiranja u školi’

Pjevačica 28-godišnja Nina Kraljić, koju javnost najbolje poznaje kao pobjednicu prve sezone “The Voice-a” i predstavnicu Hrvatske na Eurosongu 2016. godine na svom profilu društvene mreže nakon napada hejterice kako je sotonistica napisala je post u kojem je otkrila detalje iz svog privatnog, ali i profesionalnog života.

“Nikad nećeš biti dovoljno lijepa i posebna za scenu su riječi koje sam čula sa 17 godina od djelatnice medijske kuće kada sam se odlučila prijaviti na prvo malo ozbiljnije natjecanje (Supertalent show) nakon već puno bolesnih odricanja zbog mog glazbenog puta (od selidbe iz kuće sa 13, batine kroz cijelu srednju školu gdje još uvijek imam ožiljke na leđima i tako dalje). Iako su me frizirali kao staru babu i gurali me u novinama kao hrvatsku Susan Boyle koja je tada imala 60-ak godina samo zato jer smo pjevali istu pjesmu kroz slično natjecanje, pa ajde da mi to odmah onako po naški lijeno i bez razmišljanja obučemo u priču koja ne postoji, prošla sam u finale, ali nisam mogla biti svoja”, počela je Nina sa svojom pričom

Objasnila je kako se osjećala izloženo bez poante i smisla jer umjetnik ako se ne dozvoljava biti svoj, kako kaže, ni ne može prenesti ono što može dati i ima u sebi što i je cijela poanta.

“Koliko puta sam čula ‘Jel možemo rađe svirati po originalu, ovo što ti radiš i jesi je too much’, ‘Čudan nam je wicked game takav’ Čudno, ja nikad nisam nikom rekla da je premalo. A mogla sam reći da su takvi premali vizionari, ne mijenjaju ništa, ne usude se izaći iz komfor zone i konstantno rade isto, a onda su sretni kad jedan ‘too much’ nastup ima milion pregleda”, smatra.

Istaknula je da joj se sa 17 govorilo da će te ako šuti, kima glavom i ne pokazuje previše svoj jedinstveni ja nego se valja ko svinjica Pepa pig po blatnim lokvicama u kolektivnom ‘pravi se glupa, smiješkaj se i ništa ne govori.’, put odvesti daleko.

“Trebaš samo ne pokazivati da si svoja toliko, nego se prilagoditi jer bez klana nema ni elana. Na sceni budi svoja ajde ako te to baš pali, ali na službenoj stranici koja je ironično u tvom vlasništvu ne pokazuj previše tko si, nemoj spominjati teme nevezane uz pjevanje čak i kad su tebi bitne, ali i inače nemoj slučajno pokazati da ti nešto smeta ili nisi savršena ili stojiš iza sebe i kad ne držiš mikrofon u ruci jer kako još danas jedan forumaš veli nakon što me netko prozvao sotonisticom (samo zato jer imam drugačiji make up i pjevam drugačiji stilski izraz koji se dotiče naših staroslavenskih korijena), da, trebala bi ignorirati komentare koji joj se ne sviđaju, a ne pametovati. Bez obzira na to što želi biti iskrena, biti svoja i slično – nekad treba podilaziti širim masama”, napisala je i dodala:”Imam istu personu i kad se kamere ugase, ali taj dio nam ne odgovara. Smiješno zar ne? Apsurdno sigurno. Tko je stvarniji, tko pokazuje ranjivost, a snažno zastupa ono u što vjeruje je ovdje u velikom problemu i još ako javno progovaraš u problemima koja opažaš ili jednostavno govoriš svoju istinu složio se netko s njom ili ne… kaos. Ali mi smo zemlja demokracije. I vrlo brzo shvatiš da nije stvar u tome koliko ti kvalitetno pjevaš ili koliko su pjesme radiofonične. (napravili smo pjesmu koja je radio- friendly na max “Najljepši dan” i opet ništa). Ne, radi se o psihologiji prodaje. Ako osoba ne razumije što ti jesi i čak ju plaši jer ne može tebe prepoznati u sebi (klasični mirror projecting), nije upoznata često sa takvim zvukom ili jednostavno ne razumije što si ti pogobu ,neće slušati, neće nekad dati ni priliku. Mi volimo zatupiti mozak i emociju, a opet pametovati na kavama u naša 4 zida (jer smo prvaci svega), ali ne na prosvjedu da zaista nešto promijenimo. Lijepo je ne misliti, muzika i persona koja baca na promišljanje je napor, čitati o realnim problemima je napor, biti zaista out i svoj je napor. Ali zato kad pjevaš kao slavuj svoju istinu na pozornici onda je istina toleranta i prihvatljiva. Čak i tad nekad ne”, kaže.

Naglasila je kako nema problema s tim da netko ne voli njezinu glazbu.

“Znam ih par koji pjevaju pjesme sa tekstovima koji veze s njima lično nemaju (čak ih i ne vole), a često čak ni s njihovom seksualnom orijentacijom te pjesme veze nemaju. Ne. To nije vaša privatna stvar jer ako se nazivaš umjetnikom/umjetnicom onda ima da predstavljaš istinu jer si odlučio biti javna persona. Ako mi pjevaš o jednoj divnoj ženi/muškarcu, a ispod stola mi maziš plesača/plesačicu, a javna si osoba onda budi primjer za LGBT zajednicu i jeb..o reci kak stvari stoje i budi pozitivan primjer. U čemu je problem, ja sam otvoreno BI. Kratko i jasno to je stav iza kojeg stojim i cijenim jednako negativne koliko i pozitivne komentare. Postavlja se pitanje zašto onda nemamo pravo to i reći? PS. Čula sam puno puta izliku ‘Tako je to kod nas. Ako se ‘outamo’ sve što smo izgradili će se srušit.’ Oprosti, ali izbor uvijek imamo i što vi to gradite točno i u čiju korist?”, pita se pjevačica. Osvrnula se i na glazbenu karijeru.

“Dobivala sam ja i prijetnje kako će me se puštati samo na jednom radiju u 3 ujutro što u šali nije ni daleko od istine, ali nikad mi to nije smetalo, to sam već rekla. Radim ovo iz čiste ljubavi, ali neću lagati da je feel često usamljen i da se često pitam ‘ma zašto ovo radim tu, jesam li mazohist? I da li sam hrabra ili luda jer je tanka granica?‘ Pogotovo jer najdraži i najčešći kompliment koji dobivam od većine je ‘goni se iz ove prčije od zemlje. Ne cijene se takvi kao ti. Ti si za van.’ Kad bi na ovoj mojoj stranici bio kolektiv koji međusobno iskreno razgovora, polemizira sa međusobnim poštovanjem, uživa u dobroj mjuzi nitko sretniji od mene jer meni ništa više ne treba. I ako nakon ovakvih iskrenih lamentacija ostanem bez puno fanova, pa ok. Tu će biti par ljudi koji kontaju što pričam ili ne kontaju, ali poštuju. Ili se ne slažu nužno, ali ostaju jer cijene što pokušavam napraviti za sadašnjost i za neku buduću generaciju. Sve ok.”, zaključila je.