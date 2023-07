Naša bivša misica i dalje mami uzdahe: Zavodljivo se izvijala u minijaturnom bikiniju

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Bivša Miss Universe Hrvatske, Renata Lovrinčević Buljan, izgleda da i 23 godine nakon osvajanja krune i dalje privlači mnoštvo pozornosti svojim izgledom. To je dokazala jednom od posljednijh objava na Instagramu, koja je s razlogom prikupila više tisuća ‘lajkova’.

Renata je, naime, objavila video u kojem skače u more u minijaturnom ružičastom bikiniju s tangama. Kasnije se u njemu izazovno izvijala na drvenom molu. “Obuci svoj omiljeni kupaći kostim i uživaj u ljetu,” napisala je bivša misica u opisu.



“Uf, neću ništa komentirati”, “Sirene postoje, ti si jedna od njih”, “Sve si”, “Koja je tajna”, “Djevojka od milijun dolara”, samo su neki od komplimenata koje su joj fanovi uputili u komentarima. Sudeći po viđenom te po nebrojenim reakcijama njenih pratitelja, Renata bi bez problema laskavu titulu mogla ponijeti i sa 47 godina.

Ne smeta joj nadimak u javnosti

Podsjetimo, titulom Miss Universe Hrvatske Renata se okrunila 2000. godine, a godinu dana ranije bila je i prva pratilja na izboru za Miss Jadrana. Prije osvajanja titule radila je kao spasiteljica na plaži.







Danas radi kao fitness trenerica i na društvenim mrežama rado dijeli savjete za vježbanje te pokazuje svoju nevjerojatnu figuru. Ujedno je i ponosna majka vratara juniorske momčadi Hajduka Borne Buljana, radi čega je u medijima nazivaju “seksi mamom igrača Bijelih”.

Kaže kako ni njoj ni ostatku obitelji to ne smeta. “Pa neka se piše, ima se što i pisati. To je mater koja radi, to je dijete koje trenira, to je otac koji sudjeluje u svakom dijelu našeg života,” izjavila je nedavno za In Magazin.