Naš glumica ogorčena zbog samoizolacije putnika iz BiH i Srbije: ‘Stožer je izgubio kompas’

Zatvorene su dakle granice prema BiH, tj. kada se uđe u RH to znači 14 dana samoizolacije. Isto vrijedi za Srbiju. S obzirom na to da su mi klinci (starije dvoje) kod bake u Širokom, a i mi smo planirali dolje kada se domognemo godišnjeg odmora, u blagom sam šoku. Naime, BiH bilježi porast (+120) te ima ukupno 3676 registriranih slučajeva. To je otprilike 1114 zaraženih na milijun stanovnika. S druge strane, dobrodošli su nam turisti iz Švedske u kojoj virus slobodno cirkulira od početka pandemije. Imaju cca. 64.000 registriranih slučajeva (+1610), a na cca. trostruko veću populaciju (oko 10,2 mio) dolaze na 6275 zaraženih na milijun stanovnika. Dakle, cca. 6 puta je veći rizik od jednog gosta iz Švedske nego od Bosanca, Hercegovca, Bošnjaka, Srbina, Srbijanca ili kako se tko već deklarira. To mi ima logike ako je EU varijanta virusa manje opasna od one iz istočnog susjedstva. A izjava da nam iz tih država dolazi najveći broj zaraženih je skandalozna, i to očito nikoga nije puno brinulo prije teniskog vikenda. Dakle, totalni gubitak kompasa! Link u opisu profila