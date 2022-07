NARIKAČA, PROFESIJA KOJA NESTAJE: Zagrebačka pjevačica objavila intrigantan spot! ‘One su tuzi dale cijeli jedan performans’

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

Nakon prvog singla “Ti ni ne znaš”, mlada pjevačica Rebeka Ljiljak predstavlja “Ninanana”, intrigantnu pjesmu kojom skreće pažnju na činjenicu da su u današnjem društvu žene – prestale plakati.

Neizražavanjem tuge, i sami postajemo tuga, ponekad je zaista potrebno problem prespavati, ali nikako se i uspavati. Kada ste emocionalno otupjeli, možete osjećati da sve što proživljavate nije stvarno i možete se osjećati odvojeno od sebe i ljudi i svijeta oko sebe. Emocionalna obamrlost ne može se klinički opisati; upravo zato je ženama teško to u sebi prepoznati, a onda se s tim i uhvatiti u koštac.

“Pjesma je nastala u dahu, posvećena je ženama koje su odustale od plakanja i izražavanja emocija koje promatram već neko vrijeme. Ima ih. Plakanje kao oblik pražnjenja emocija svojstven je ženi, no neke moderne žene kao da su odustale od plakanja, digle ruke od emocija, zatomile svoje pravo ja i drže se hladne, čvrste izvana, dok zapravo kopne duboko unutra jer ne izražavaju svoje emocije i ne prazne ih na prirodan način. Uspavane, tako žive neke tuđe, a ne svoje živote. Obolijevaju, ne razumiju”, o inspiraciji iz pjesme je ispričala Rebeka.





Tekst pjesme napisala je Rebeka, glazbu su zajedno radile Ana Marija Šir i Rebeka dok aranžman potpisuje Ana Marija Šir, a za nesvakidašnji prateći spot ponovno je zaslužna Lea Lucija Radolfi.

Pogledajte spot!

“Energija nam je super, pa zašto ne raditi dalje. Radimo brzo, sličnih smo afiniteta a i znamo se u dušu. Dok smo tražile key moment za spot, babe narikače su nam bile prve inspiracija te smo ju odlučile slijediti. Narikača kao profesija postoji dugi niz godina no lagano nestaje. S obzirom na to da pjesmom pokušavam probuditi ženu, potaknuti ju na pražnjenje, narikače su se učinile kao idealna personifikacija onoga što pjesmom želim poručiti. One su tuzi dale cijeli jedan performans i dovele ju do savršenstva – učinile tugu i plač umjetnošću finalnog pražnjenja”, otkrila je Rebeka te dodala: “Video je sniman u kamenolomu koji je poslužio kao idealna suprotnost emotivnoj fluidnosti žene i tako u našem videu uživa ulogu nečeg hladnog, snažnog, nepomičnog”.

“Stajling je radila odlična COCO, ja sam nosila prekrasnu haljinu LARIE (by Marina Matić), za makeup je zaslužna Tena Bašić, a narikače glume moje snažne žene koje se ne boje suza, ali ni višesatnog stajanja i snimanja u kamenolomu na plus 30”, ispričala je Rebeka.