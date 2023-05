‘NARCISOIDNA KRAVETINA!’ ‘Na svakom poslu postoji jedna takva’: Već treći put pita za savjet kako da se udeblja kad njoj tako dobro ide!

Jedan je muškarac iz Hrvatske na Redditu podijelio situaciju s kojom se suočava njegova sestra na poslu. Naime, žena ima problem s kolegicom koja, blago rečeno, nema mjeru. Kako se čini iz opisanog, djevojka ima i određeni poremećaj iz spektra autizma, a cijela situacija s kolegicom joj toliko teško pada da razmišlja o otkazu.

Kako navodi u objavi, žena je njegovu sestru već nekoliko puta pitala kako da se udeblja i da joj da nekakav savjet. Njegovoj sestri je to iznimno teško palo, posebno jer joj i samoj smeta trbuh, no na kraju je situacija toliko eskalirala da je imala problem sa šefom.

Danas mi je sestra (22 god.) ispričala situaciju koju je imala na poslu. Ima kolegicu (27 god.) koja je iskompleksirana, nesigurna osoba, i naravno, umjesto da poradi na sebi ona liječi komplekse na drugima. Uvijek zna suptilno podbosti a da joj ne možeš ništa, čim odgovoriš ti ispadaš šu*ak.

Ta ista kolegica ju je već treći put pitala kako da se udeblja i da joj je dosta imati tako ravan trbuh (zna da mi je to sestri velika nesigurnost) pa da joj da neki savjet kad njoj dobro ide. Jadnica je pukla i samo joj je rekla jedi više i nemoj me to više uopće pitati na štO je ova nastavila pritiskati i posvađale su se. Sestra je na kraju imala problem sa šefom jer ova ku*ka “nije mislila ništa loše i moja sestra je pretjerano reagirala” i ozbiljno razmišlja o otkazu iako voli svoj posao.

Čisto za kontekst, moja sestra je divna osoba. Ne jer je moja. Obožava ljude i životinje, volontira kad god stigne, zadnju lipu bi dala drugima i ima skoro nestvaran utjecaj na djecu koja joj gravitiraju od kad je i sama bila dijete. Na spektru je, i u vezi stvari koje ju zanimaju pokazuje nevjerojatnu inteligenciju. Usprkos tome, ona uopće ne može pojmiti da netko ima tako pokvaren sklop u mozgu i nije prvi put da je netko ponižava i ubija u pojam jer ne može podnijeti da je prirodno magnetična i neke stvari joj jednostavno idu bolje nego većini ljudi. I za ne falit je jako skromna, nikad se ne hvali da ne izazove mržnju, ali kao da radi toga još gore prolazi”, opisao je brižan brat situaciju i zatražio pomoć kako bi pomogao sestri.

“Ja osobno radim od kuće i izbjegavam ljude osim par prijatelja pa mi se takve stvari ne događaju i ne znam kako da joj pomognem. I ne želim zvučati kao seksistički šu*ak, ali takve situacije je u 95% slučajeva doživila od žena.

Što napraviti? Kako da joj pomognem da očvrsne? Ili su takve situacije normalne i dio života? Žene jeste li imale sličnih problema i kako ste ih rješile ako jeste?” upitao je.

“Ja sam bila kao tvoja sestra. Samo ću ti reći, možeš biti dobra osoba a i u isto vrijeme reći drugima da puše ku*ac na kreativan i korporativno prilagođen način. I samo ignore kasnije. Kratki odgovori, da, ne, ne znam, super. Ova druga je dobila što je htjela, uspjela je izvući iz nje reakciju. Nek se nauči boriti s tim, na svakom poslu imaš jednog ili jednu takvu, nažalost”, “Narcisoidna kravetina je u tvojoj sestri našla žrtvu upravo zato jer je sestra dobra i pristojna pa neće vratiti. Takvi ljudi su dobro naučili kako efektivno podbadati i tražiti slabe točke. Uživaju u provociranju konflikta i širenju negativnosti. To im daje osjećaj superiornosti. Najbolje je ignorirati ih i svoditi razgovor na apsolutni minimum. Pogotovo izbjegavati prepirke i objašnjavanja, jer su majstori izokretanja riječi. Verbalni zlostavljači žive za reakciju. Ako je tvoja sestra dovoljno disciplinirana da je reakcije liši, to bi moglo dovesti do prestanka zaje*avanja. Isto kako žive za reakciju, takvi se groze biti dosadni i nezanimljivi. Bilo bi top da seka može skulirano ignorirati kolegicu. Problem je ako u blizini ima još nekoga, i taj netko drugi reagira, recimo smijehom tvojoj sestri. U takvoj situaciji sestra opet može dati neverbalni odgovor da je dosadna (tipa kolutanjem očima) i dalje ignorirati. U tom scenariju kolegica i tko god je podržava će ostati bez reakcije žrtve. Sestra ti se nikako ne smije spuštati na njen nivo i pokušati joj odgovoriti. Ne zato jer je to loše, nego zato jer je ova vjerojatno vičnija zaje*avanju i, nažalost, sestra ti u tom slučaju gubi obzirom da joj daje još više materijala. Nažalost kako si je opisao, to nije njen teren”, glasili su neki od komentara drugih ‘redditovaca’.