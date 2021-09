NAPOKON OSVJEŽENJE! Emisija ‘Dobro jutro, Hrvatska’ ima NOVOG VODITELJA: ‘Iznenadio me poziv, no takva prilika se ne propušta’

Autor: Š. P.

“Dobro jutro Hrvatska”, jedna od najdugovječnijih HRT-ovih emisija, ovog tjedna dobiva pojačanje – dubrovački reporter Vicko Dragojević postaje voditelj u studiju.

Mirko Fodor, Davor Meštrović, Maja Ciglenečki, Zlata Mück, Doris Pinčić i Ognjen Golubić već od ovog četvrtka, 30. rujna, dobivaju novog kolegu koji, unatoč novom voditeljskom angažmanu, ostaje i dopisnik iz Dubrovnika. U studio na Prisavlju putovat će, naime, jednom mjesečno.

“Iznenadio me poziv, no takva prilika se ne propušta, posebno jer je to emisija u kojoj je ugodno surađivati, jer većinom dominiraju lijepe teme, što je svima lijepo raditi. Možda je malo neobično jer ću zapravo i dalje ostati dio dubrovačkog tima, a imati jednom mjesečno raspored u Zagrebu pa će moje kolege iz dopisništva tada morati uskočiti, no oduševila me njihova reakcija kad su čuli što mi je ponuđeno, kao i reakcija drugih kolega, baš su me podržali”, rekao je Dragojević za Jutarnji list.

“Vicko se pridružuje voditeljskom timu. Maja i Ognjen su zaželjeli dobrodošlicu”, objavljeno je na služenom Facebook profilu voljene emisije.

Inače, Dragojević na HRT-u radi od 2015. godine, prije toga je dugi niz godina izvještavao za Novu TV, a osim televizijskog, ima i bogato glazbeno iskustvo – sklada, piše pjesme i pjeva u klapi Kaše, koju je i osnovao.