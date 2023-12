Napokon je došao hrvatski film koji se isplati pogledati

Autor: Maja Hrgović/7dnevno

Vlatka Vorkapić naučila je kako graditi tenzije oko dihotomije selo – grad, ruralno – urbano, tradicionalno – moderno, a majstorski je to odradila u svojoj prvoj kinouspješnici, romantičnoj komediji “Sonja i bik” koja je bila smještena u Dalmatinsku zagoru i iz koje je “preuzela” i Juditu Franković. U filmu “Sveta obitelj” radi se o imućnoj obitelji karijatida seoske zajednice, Marko je karizmatični patrijarh s bećarskim osmijehom i, čini se, mekim srcem: umjesto da sirote nadničare izrabljuje kao što to čine drugi zemljoposjednici u kraju, on je prema njima obazriv i blag, dobro ih plaća i hrani.

Njegova je usukana žena Ana (Anita Matić Delić) karikaturalno prikazana lizačica oltara, škrta i sva negativna, lik vječne patnice za koju nitko osim nje same nema sažaljenja. U toj je tradicionalnoj obitelji, koja visoko kotira u seoskoj zajednici, još i sin Ivo (Ivan Čuić), zgodan, tamnoput i visok kao u španjolskim sapunicama, momak spreman za ženidbu. Sve se zahuktava kad priliku da berbom suncokreta zaradi za kruh dobije mlada ljepotica Janja (Luna Pilić).

Sažetak filma

Sve što ta sirotica ima stane u zavežljaj: izlizane bosanske opanke i grube vunene čarape te opravu koju nosi na sebi. Tiha je, poštena, skromna i radišna, bez igdje ikoga svoga. Toliko je nevina da je možda pomalo i intelektualno zakinuta, teško je reći. Za oko joj zapne gazdin sin Ivo – a ona sama gazdi Marku. Tako kreću nevolje.

Judita Franković je u “Sonji i biku” odigrala naslovnu ulogu, dok je ovdje ključni sporedni lik dekadentne blagajnice i švelje modernih nazora. Ona, Nota, potomka je židovske obitelji koja je prije rata držala jedini seoski dućan – roditelji su joj ubijeni, a ona se udala za čovjeka iz partije koji je preuzeo dućan.









Tim promućurnim potezom osigurala si je da na drugačiji način nastavi obiteljski posao u novom režimu – i čini to nekonvencionalno, unoseći u selo dah modernosti svojim “gradskim” odjevnim kombinacijama, pušenjem te jarkocrvenim ružem i lakom za nokte.

Snaše, odijevanje, pokoravanje obitelji

Vizualno snažan, film “Sveta obitelj” uspijeva naglasiti kontraste i bez puno riječi, tek slikom dočaravajući suprotnosti na kojima titraju tenzije: s jedne je strane Nota koja u selo unosi dašak kozmopolitizma, a s druge Markova vječno ojađena žena, vjernica i patnica Ana, na čijem licu nema ni trunke šminke, a uokvireno je bapskom maramom…

Onda, tu su i raskalašene snaše s kojima gazda Marko krišom ljubuje: putene, rumene, prpošne, odjevene u elaborirano ukrašene i duboko dekoltirane narodne nošnje. Kontrast promiskuitetnim snašama čini Janja koja se, udavši se za Ivu na poticaj njegova oca, spremno pokorava svekrvinim strogim pravilima odijevanja, simbolički se tako pokoravajući i obitelji u koju je ušla.









Šnur i Vorkapić izvele filmsku rapsodiju

Nitko ne bi mogao izvući toliko potencijala iz obične narodne nošnje kao što su to učinile Vlatka Vorkapić i Slavica Šnur, koscenaristice filma. Šnur je vrsna filmska šminkerica i dizajnerica, dok je Vorkapić radila za HTV dosta dokumentarnih projekata pučke i narodne kulture i u tom angažmanu dobro izoštrila radar za fino vibriranje tenzija između patrijarhata i emancipirane modernosti, između konzervativizma i tradicije s jedne strane te suvremenih nazora s druge.

U nedavnom je intervjuu lijepo objasnila razliku između tradicije i tradicionalizma: tradicija je za nju nešto što zaslužuje biti njegovano i čuvano, no tradicionalizam je miniran problemima… O nevoljama koje je u svome životu u Bosni proživjela mlada Janja saznajemo tek posredno i to je milostiv ustupak prema gledateljima: kroz nekoliko nam je natuknica dano do znanja da je kao gladno siroče, nakon smrti roditelja prihvaćeno na skrb u široj obitelji, prošla pakao.

Zakopane tajne

Ni ona sama ne želi o tome; kad je Nota dobrohotno priupita o prošlosti, Janja odmahuje rukom, gotovo panično skreće razgovor na druge, pozitivnije teme. (Oštroumna Nota, koja je zaintrigirana djevojčinom dobrotom, shvaća razmjere užasa koje je doživjela prije nego što je postala dijelom najuglednije seoske obitelji.)

Svadba gazdina sina i mlade Bosanke almodovarovsko je srce filma: to je vizualno raskošna parada kiča zabilježena fantastičnom kamerom Filipa Tota, na kojoj se u pijanstvu razotkrivaju plitko zakopane tajne o uglednoj obitelji, primjerice ona da je gazda Marko promiskuitetna, nemoralna hulja, da Ana dobro zna s kime ju je muž sve varao i, najgore od svega, da je mladoženja Ivo potpuno zatvoren za ideju fizičke bliskosti s novom suprugom.

“Janja, glavna junakinja, jednostavno ima sužen izbor i tako postaje idealnom žrtvom. Ne zove se ona bez veze Janja. Ona je idealno žrtveno janje gazdi Marku, za njegove planove. Marko je manipulator koji zna prepoznati idealnu žrtvu. Ako je nešto svevremensko u ovoj priči, to je to da uvijek, nažalost, postoje manipulatori koji znaju prepoznati idealnu žrtvu.

I da bi zajednica, od one mikrozajednice, obitelji, do neke šire kao što je selo ili grad, pa sve do države, morala štititi one najranjivije među nama”, govori Vorkapić o sudbini svoje junakinje koja se počinje mučno zaplitati i prije nego što se od maratonske svadbe otrijezne pijani gosti.

Seksualne frustracije

Treba nešto reći i o naslovu filma. Sintagma nije slučajna, tiče se metafore koja dobro funkcionira na dvije razine: na prvoj, sveta obitelj je prizor na muzičkoj slici koju je Ana donijela u miraz kad se udala za Marka i to joj je najdraži, obožavani predmet, a na drugoj, sveta obitelj je onaj privid što ga Ana očajnički želi ponuditi selu, da njime prikrije disfunkcionalnost, bol i patnju koja mori tu obitelj.

“Dosta smo Slavica Šnur i ja razmišljale o naslovu. I onda sam, tražeći lokacije, bila negdje u Slavoniji i u jednoj kući naišla sam na svetu sliku koja svira, ovu istu koja se pojavljuje u filmu. Dakle, ona prikazuje Svetu Obitelj, a melodija se navija; išla je s koljena na koljeno u mirazu po ženskoj liniji.

Točno znate kad ste našli zrno dobre metafore – jer to što Ana stalno radi, osim što okreće glavu od onoga što radi njezin muž, gazda Marko, jest da pokušava stalno naviti mehanizam koji ne štima, mehanizam Svete Obitelji… Znači uporno pokušava fingirati savršenu obitelj”, govori Vlatka Vorkapić.

Ako je Slavonija srce tame, seks je njegovo ranjeno tkivo. U bračnoj postelji rađaju se frustracije koje moraju erumpirati: Janja je temeljito zapostavljena od muža, a ne zna zašto. Ivina mati očekuje unuka, selo se raspituje o plodnosti mlade. Jedan je lola svoju suprugu otjerao nakon godinu dana braka jer je bila jalova…

Janja Ivi ne može udovoljiti ni slijedeći sve sitničave naputke svoje svekrve, koja je zasipa poslom kao zla maćeha Pepeljugu. Jedan Anin i Ivin odlazak kočijom na kirvaj baš neodoljivo podsjeća na trenutak iz Pepeljuge kad ohole sestre odlaze na bal, a ona biva ostavljena da iz prašine trijebi zrnje grahorica…

Vizualno predivan, produkcijski ambiciozan

Ono što će uslijediti šokantna je i bolna priča koju je redateljici donijela Slavica Šnur, koscenaristica. Početna ideja filma upravo je bila njezina, a tiče se stvarne tragedije jedne obitelji. Silovanje, trudnoća, pobačaj, mentalni slom, samoubojstvo, ubojstvo… – zaredat će u gazdinoj “svetoj obitelji” niz užasa, od kojih će svaki označiti pukotinu u slici koju su tako očajnički godinama projicirali na van.

Vizualno predivan, produkcijski ambiciozan, s radnjom koja se razvija brzim, ujednačenim ritmom – kao neki hipnotički staccato – film “Sveta obitelj” možda je i najbolji hrvatski film u posljednjih desetak godina. Prava je šteta što mu mnogi gledatelji neće uopće dati šansu zbog razočaranja i posljedične skepse prema domaćoj kinematografiji. Mi smo ga gledali u kinu u petak navečer, u udarnom terminu, u tjednu u kojemu je film počeo igrati. Izuzev četiri zauzeta mjesta, dvorana je bila potpuno prazna.

Bilo mi je zanimljivo na koji način tradicija, koja uvijek stvara ljepšu sliku neke zajednice, članove te zajednice ograničava, usmjerava. Počevši od najbanalnijih stvari, kao što je recimo odjeća. Narodna nošnja nešto je što je zapravo antimoda. Narodnom nošnjom vi govorite da pripadate nekoj zajednici i svaki iskorak iz te nošnje iskorak je iz zajednice. Uvijek su me zanimale te neke zatvorenije zajednice – ističe Vorkapić.

Za Vlatku Vorkapić oprava nije samo tkanina nego nosivi dio karakterizacije likova. Posebno to vrijedi za odjeću sezonskih radnika, nadničara iz Bosne koji su u Slavoniji šezdesetih godina tražili priliku za rad.

“Kad sam s kostimografkinjom Ivanom Zozoli razgovarala o tome kako da ih obučemo, gledala sam dokumentarne snimke iz tog vremena i ponovno sam naletjela na Sremecov dokumentarac ‘Sezonci’; taj mi je film bio velika inspiracija. Kad vidite te nadničare i usporedite ih s današnjim nadničarima – ili sezoncima koji idu za poslom iz jednog kraja Hrvatske u drugi, ili dolaze iz drugih zemalja – shvatite da se stalno ponavlja ista priča, iste ljudske sudbine…

To je dio glavne teme ovog filma, da jednostavno postoje ljudi koji nemaju onoliko izbora koliko ga imaju drugi. Jako mi smeta kad netko kaže da izbora uvijek imate. Jer zaista postoje ljudi koji imaju stvarno sužen izbor”, zaključuje Vorkapić.