‘NAPOKON IZGLEDA SRETNO, VRCKAVA JE’ Britney i dečko otišli na Havaje, satima su se brčkali u bazenu i pili voćne sokove

Autor: L.B.

Nakon što se u srijedu po prvi put obratila sudu i svjedočila protiv vlastitog oca Jamieja Spearsa, koji već 13 godina nad njom ima kontroverzno skrbništvo zbog kojeg ne može samostalno odlučivati ni o čemu, pa ni upravljati vlastitim novcem, Britney Spears je otišla na odmor, na Havaje.

Sa svojim dečkom Samom Asgharijem odletjela je na svoje omiljeno mjesto za odmor – otok Maui. Par se u zrakoplovu zabavljao snimajući smiješne videe koje su potom objavili na Instagram profilu Asgharija, s kojim je Britney u vezi od 2016. godine.

Sretna na odmoru

“Britney je izgledala vrlo sretno i uzbuđeno zbog povratka na Havaje. Bila je vrckava i stalno nasmiješena kad je sletjela na otok”, rekao je neimenovani izvor s Mauija za EOnline. Čim su stigli u resort, otišli su ravno na bazen. Kako svjedoče gosti, ispijali su voćne sokove “izgledajući opušteno i sretno”, odmarajući se na ležaljkama uz bazen. Britney je u jednom trenutku i odrijemala.

"Čuo sam iz razgovora, kako su razmišljali o tome da se spuste do plaže, ali bila je velika gužva pa su ostali na bazenu. Britney je napokon izgledala sretno tamo u ružičastom bikiniju u bazenu na suncu", ispričao je gost resorta.









Nakon odmora na Mauiju, par je u petak nastavio svoje putovanje, uputivši se na drugu, zasad nepoznatu lokaciju, piše HarpersBazaar.

U četvrtak se Spears ispričala svojim obožavateljima jer se godinama “pretvarala da je u redu”.

U četvrtak se Spears ispričala svojim obožavateljima jer se godinama "pretvarala da je u redu".

"Učinila sam to zbog svog ponosa, i bilo mi je neugodno podijeliti što mi se događa. Ali iskreno, tko ne želi imati zabavan Instagram?" napisala je Britney, obrativši se skupini od 30 milijuna fanova koji ustraju na pokretu Free Britney i pružaju joj podršku u ovoj teškoj situaciji.







‘Otac mora naći dobro objašnjenje ako želi nastaviti biti skrbnik’

Odvjetnica Tamar Arminak, koja je radila na slučaju skrbništva nad glumicom Amandom Bynes i koja je upoznata s detaljima Britneyina skrbništva, kaže da nije sigurna kako će se pjevačica uspjeti potpuno riješiti skrbništva, ali da je ovim izlaganjem svakako napravila mnogo da se njezin otac sudski makne s mjesta skrbnika.

“Mislim da Britney mora pokazati sudu da je sposobna brinuti se o sebi i svojim osnovnim potrebama. Mora se pojavljivati na sastancima, a ako ne želi raditi, ne mora raditi, ali može raditi u dobrotvorne svrhe”, objasnila je Arminak, koja smatra da njezin otac mora naći jako dobro objašnjenje ako želi ostati skrbnik.

“Mora se pojaviti na sudu i izraziti zašto… Više nismo u 2008. Tada je on istupio i bio je jedini koji se istaknuo kad je bila u teškoj situaciji. Svi to znaju. Obavio je svoj posao, no trenutačno joj njegov ostanak na skrbničkom mjestu donosi više štete nego koristi i mora objasniti zašto bi trebao ostati”, smatra Arminak.