‘NAPLAKA’ SE JA… NARADILI SMO SE KO KONJI!’ Lana Jurčević radi u skladištu, četiri dana je pakirala kutije!

Autor: Š. P.

U pandemijskom vremenu u kojme je glazba utihnula, pjevačica Lana Jurčević izgradila je malo kozmetičko carstvo – zapošljava desetinjak ljudi, dane provodi u skladištu i pogonu proizvodnje te polako, ali sigurno svoju kozmetiku dovodi u sve veći broj domova.

Iza svega, dakako, stoji puno truda, rada i odricanja, a Lani posebno smeta to što neki misle da se za kozmetički brend odlučila zbog smanjenog broja koncerata. Ideja je, tvrdi, došla puno prije.

“Često čujem pitanje: počela si raditi kozmetiku kad je počela korona? (Aludirajući na to kako jadna nemam posla s pjevanjem jer je sve onemogućeno pa da si smislim drugi izvor prihoda pošto-poto). Znam da ih odgovor da je ideja nastala puno prije korone ne bi učinio sretnima”, napisala je Lana na Instagramu.

“Počeo je kao ideja prije 7 godina i tada je nastalo to ime. (…) A stvari su se posložile za kozmetiku tek prije nekih tri i pol godine u trenutku kad sam nastupala non stop i kad sam imala najviše obaveza i posla. Nisam ništa ‘morala’. Htjela sam samo jedan proizvod, ne firmu sa 10 ljudi. Jer mi nije palo napamet da će to voditi k tome.. Bila sam skeptična i puna strahova i nisam mislila da to što me ljudi znaju, da je garancija da će nešto uspjeti.. koliko god mnogi mislili da je tako. Ali sam uvijek bila entuzijastična i puna ideja, želje i strasti. A zašto skeptična? Jer realno, tada… nije bila praksa baš da pjevačice ili javne osobe imaju svoje brendove, proizvodnje, pogone.. išla sam u totalno nepoznato, uložila sve što sam imala… A jedino poznato mi je bilo da sam oduvijek imala ljubav prema skincareu i znala što i kako želim od svakog proizvoda”, otkrila je pjevačica.









“Zadnja četiri dana sam od jutra do mraka po skladištima… Pakiram. Uživam. Sretna sam. I onda još kad vidim kad kamion dođe po narudzbe… Uživam vidjeti koliko su sve te bočice postale dio života tolike količine ljudi”, priznala je.

Udijelila je i savjet svima onima koji dane provode radeći ono što ne vole, odnosno, ne radeći ono što vole.

‘Oborili smo rekord’

“Skužila sam i da jako puno ljudi nema strast prema tome sto rade i čim se bave. Please pa to je pola našeg života… Please nemojte sjediti negdje gdje ne želite. Ja vam ne mogu pričati o tome kako je imati djecu, kako im mijenjati pelene i odgajati ih… Ali mogu o ovome jer sam u tome 100/100. Da se razumijemo, stresiram se non stop, ali lakše je kad se stresiraš oko nečeg i nekog kog voliš nego kad ne voliš”, poručila je pjevačica.

Za svoj angažman ima i dokaz, video koji je, zajedno sa suradnicima, prikazuje u radnoj atmosferi. Od uređenja interijera, preko testiranja i snimanja sve do pakiranja – Lana je uključena u cijeli proces.









“Naplaka’ se ja na ovaj video. Oborili smo rekord ove godine na Black Fridayu! Hvala mojoj ekipi, baš smo rasturili! Ponosna na sve vas! Trideset ljudi je bilo uključeno u ovu ludost. Naradili smo se ko konji, ali idemo dalje čim dođemo k sebi”, ponosno je istaknula.