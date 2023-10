Napetost u Masterchef kuhinji: Novi stres test kandidatima zadaje vremenske muke

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Dominik, Manuel, Kristina i Miroslav kuhaju za ostanak u showu i to jedno od kompliciranijih jela u kojem će morati koristiti tehniku sous vide. Najjači od njih u tehnikama je Dominik, no otkrit će da nikada sous vide nije radio s namirnicom s kojom će to morati odraditi ovoga puta, i to pod velikim pritiskom.

Naime, kandidati će morati u vrećici kuhati jaje i to ni manje ni više nego 45 minuta, dok će ukupno za kuhanje cijelog jela imati 50 minuta.





“Događa se neka zbrka”

Bit će to jelo gosta chefa Igora Jagodića koje će se, između ostaloga, sastojati od kreme pečene cvjetače, pržene cvjetače, kus kusa, i tartufa.

“Čujem da se događa neka zbrka kod aparata za sous vide. A ne pojavljuju se ni Dominik ni Kristina,” komentirat će Petar zastoj kod stavljanja jaja na kuhanje u vrećici.

Gdje će doći do zastoja saznat ćemo uskoro. Za razliku od Kristine koja nije ljubitelj tartufa, Miroslav gljive jako voli ne samo brati nego i pripremati i jesti.

No hoće li mu to pomoći i biti prednost u novom stres testu u kojem su završili jer su izgubili natjecanje u gastroduelu, ne propustite pogledati večeras.