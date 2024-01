Napetost između Uršule Najev i Momčila Otaševića se mogla rezati nožem: ‘Sve jasno iz pogleda’

Autor: B.G.

Dramska serija ‘Kumovi’ uskoro se ponovno vraća na Novu TV. Nove epizode donose i nove napetosti, ali i sukobe. Posebno to najavljuju glavni likovi Janko (Momčilo Otašević) i Luce (Ana Uršula Najev) koji su u prethodnim sezonama svoj odnos izgradili te dospjeli nadomak zaruka, koje su im u užarenoj završnici sezone izmaknule za dlaku.

“Zapravo dogodit će se krucijalno razilaženje u životnim stavovima. To će ja mislim biti njihov najveći ljulj u vezi. Moram stvarno reći da je ova sezona meni najbolja dosad. Jedva čekam da krene!”, poručuje Uršula za Dnevnik.hr, koja će osim zapleta na ljubavnom polju uz Lucu doživjeti i poslovne preokrete u karijeri glavne liječnice Zaglava.

‘I privatno i intimno nam je ovo bila glumački najbolja do sad’

“Ova nova je nama privatno i intimno bila glumački najbolja sezona dosad. Nijedna mi nije bila loša, ali druga me malo utukla. Janku je bilo dosadno pa je i meni bilo dosadno, a ova je baš, baš dobra sezona”, priča Momčilo.

“‘Ja bih ponio još jednu sezonu i možda još jednu sezonu, i još jednu sezonu. Uzeo bih još tri sezone ako može”, dodaje Momčilo.

“Pa kemija im se u pogledu vidi”, “Ne mogu oni ništa sakriti”, “Ovo je tako očigledno”, “Okej, i glup bi shvatio”, “Sve jasno iz pogleda”, “Ovako nije gledao Jelenu”, “Kako ju je pogledao kad je rekla da joj je to najbolja sezona do sada, a do tada ga je izbjegavala njegov pogled”, samo su neki od komentara na mrežama.