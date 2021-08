Napali Meghan zbog videa: ‘Ruga nam se u facu, ismijava čitavu britansku kulturu!’ A što to Harry radi u pozadini?

Ako je suditi po komentarima na Twitteru, ali i onom ekspertice za kraljevsku obitelj, Angele Levin, Meghan Markle ponovno je uspjela razbijesniti kraljevsku obitelj, ali i Britance. Naime, ekspertica tvrdi da se Meghan rugala kraljici u videu koji je objavila na svoj 40. rođendan.

U spornom videu Meghan je najavila svoj novi projekt 40×40 koji ima za cilj vratiti žene na radna mjesta uz podršku drugih žena, a u videu joj se pridružuje glumica Melissa McCarthy.

Na snimci Melissa i Meghan piju čaj iz tradicionalnih šalica, a u jednom se trenutku Melissa može vidjeti sa šeširom i rukavicama.

“Misli li još netko da su se Meghan i njezina prijateljica Melissa McCartney rugale kraljici u rođendanskom videu?”, napisala je između ostalog na Twitteru Angela Levin.

Anyone else think that Meghan and her friend Melissa McCartney were mocking the Queen in the birthday video? Both holding old fashioned cup and saucer like Meg used in her blog after 1st meeting with queen. Melissa sipping from the cup wearing fancy hat and gloves?

— Angela Levin (@angelalevin1) August 5, 2021