NAPADAJU IH JER SU DOŠLE U HRVATSKU Britanski mediji ne odobravaju bijeg sestara Ecclestone, Tamara se oglasila

Autor: Dnevno

Britanski mediji ne prestaju s paljbom po Tamari i Petri Ecclestone koje odnedavno borave u Hrvatskoj. No, šutnji je na kraj došla Tamara koja se na iste osvrnula na svom Instagram profilu.

“Očito ovaj virus nije promijenio ljude na bolje, što je prava šteta. Za one od vas koji se pitaju , zbunjeni su ili jednostavno ogorčeni – nisam napuštala svoj dom tijekom karantene, nisam odlazila čak niti do parka. Napola sam Hrvatica pa sam odlučila da bi bilo najbolje i najsigurnije doći ovdje – to nije zabranjeno. Sada slijedim sva hrvatska pravila”, napisala je između ostalog.

View this post on Instagram A post shared by Tamara Ecclestone Rutland (@tamaraecclestoneofficial) on Jun 11, 2020 at 6:21am PDT

Sestre Ecclestone napadali su i u komentarima na Instagram objavama. “Jesam ja propustila nešto? Zar je karantena gotova?”, napisali su jedni.

U svakom slučaju, hajka s odlaskom u Hrvatsku za vrijeme pandemije koronavirusa, našoj je zemlji donijela neizmjernu turističku pažnju. Osim fotografija koje Tamara i Petra objavljuju na svojim profilima i njihovi partneri čine to iste pa je dosta Britanaca u samim komentarima izrazilo želju za dolaskom u “predivnu zemlju”.