NAMIRNICA KOJU SVI IMAMO Simona odala dijetu uz pomoć koje je smršavjela 20 kg

Autor: M.D.

Simona Mijoković, bivša manekenka i reality zvijezda, a danas majka troje djece, odala je sa svojim pratiteljima na Facebooku kako je nakon trudnoća skinula višak kilograma.

“Svaku trudnoću dobijem jako puno kilograma. Nakon rođenja Joshue istraživala sam neke dijete i otkrila limun dijetu. Svjedočim da sam uz tu dijetu, uz vježbanje od tri do četiri puta tjedno po pola sata, izgubila 20 kilograma i više”, komentirala je 37-godišnjakinja te odala kako joj je mršavljenju pomogla i najstarija kći, 15-godišnja Gabi, koju ima iz prijašljeg braka s Antom Gotovcem.

“Moja Gabi mi je napravila vježbe, ona prati trenerice s YouTubea. Imam 10 vježbi koje treniram po četiri serije do 25 ponavljanja. Više je to kardio tipa skakanje kao da plešeš i uz to 100 trbušnjaka, iskoraci i 100 čučnjeva – rekla je Simona. Ispričala je kako u dane dijete izbjegava slatkiše, grickalice i kruh, te jede bijelo meso, ribu, povrće, juhe i proteinske shakeove.

No, glavna “tajna” je u limunu. “Ova dijeta brzo topi kilograme i masti, ali jača organizam i čisti krv i limfu. Limun dijeta je plan za čišćenje organizma i gubitak težine koji će za 14 dana izvršiti detoksikaciju tijela i pomoći da izgubite i do deset kilograma. Iako meni je otišlo u 1 mj – 8 kg . Kasnije sam ju znala ponoviti svakih 2 mj i otišlo bi onda manje (po 3-4 kg mj) . Ali kilogrami se tope to sigurno ovisi o organizmu svakog pojedinca naravno”, objašnjava Simona.