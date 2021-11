NAKON SVEGA EDIN PRIZNAO: ‘Sviđa mi se ponovno biti sam!’ Sanela dovela brata!

Autor: N.K

Ana i Marinko odlučili ostati u vezi, a Sanela i Edin misle isto: ‘Želim provesti život s tobom!’

U showu ‘Brak na prvu’ parovi su se razdvojili na nekoliko dana da bi u miru donijeli konačnu odluku žele li nastaviti vezu ili se zauvijek pozdraviti sa svojim partnerom, a Ana i Marinko te Sanela i Edin spremni su za korak dalje.

Ana je bila jako tužna što se razdvaja od Marinka, a ni njemu nije bilo lako zato što su postali jako bliski. Tijekom cijelog eksperimenta Ana je bila iskrena i nije skrivala emocije i ranjivost:

„Bio mi je sve… Moja kći, moja obitelj, moj roditelj, najveći prijatelj… sve“, rekla je kroz suze, a Marinko dodao: „Naravno da mi je teško jer Ana ostaje sama u stanu, a dosta smo se vezali jedno za drugoga tako da mi nije svejedno.“ Prisjetio se i njihova vjenčanja, kako su svidjeli jedno drugome na prvu te kako su se poslije jako lijepo družili i imaju krasne zajedničke uspomene.

Kad je ostala sama, Ana je razgovarala s kćeri Jenny, a Marinko s bivšom suprugom Vesnom, koja smatra da se Marinko nije zaljubio, ali da mu je Ana zanimljiva te da su kliknuli na jedan svojstven način.

„Vrlo je slična meni, samo je Ana osjetljivija, ja sam više frajer“, rekla je Vesna, a Marinko je pričao da mu Ana fali te da eksperiment stvarno ima smisla pogotovo za ljude u godinama jer želi kvalitetno proživjeti starost.









„Eksperti su pogodili u odabiru partnera za mene baš u svemu“, rekla je Ana kad se išla naći s Marinkom, a on je dodao da se osjeća kao da se znaju već godinama. „Sad kad je kraj, ne muči me apsolutno ništa, ušao sam u ovo čiste savjesti i čiste savjesti izlazim iz ovog eksperimenta, osjećam se dobro“, rekao je Marinko i dodao kako će ovo pamtiti cijeli život.

Marinko je prvi pročitao zavjete u kojima je otkrio kako veza na daljinu nije laka, no da će tu prepreku znati svladati. „Volio bih nastaviti vezu s tobom i stvoriti našu zajedničku budućnost koja počinje već danas“, rekao je i poljubio Anu, koja je otkrila svoje osjećaje: „Moja odluka je neupitna i jasna od samog početka, ostajem s tobom i uz tebe i nakon ove lude avanture.“ Kad su se vjenčali, Marinko je Ani poklonio delfina, a kako delfini žive u paru – sada ga je Ana darovala njemu.









Nakon predivnog vikenda Sanela i Edin bili su tužni što se razdvajaju. Sanela je priznala kako će joj ovih nekoliko dana trajati dulje nego onih mjesec i pol, a Edin je dodao kako njihov odnos ni u jednom trenutku nije došao u pitanje te da se nijednom nisu posvađali. „Moja odluka nikad nije bila pod upitnikom od prvog dana“, rekao je Edin i dodao kako jedva čeka da sve završi te da zajedno odu kući, a Sanela je komentirala kako je shvatila da ju je planirao zaprositi na njihovu romantičnom spoju te rekla: „Mislim da bih imala najbolju prosidbu u svom životu i općenito, prosidba stoljeća, ali nije došlo do toga. Vjerujem u sudbinu i da sve ima svoje razloge te da svaki znak ima neko značenje.“

Prvo jutro bez Sanele Edin je priznao da mu se sviđa biti ponovno sam, a i Sanela je komentirala kako joj je čudno bez njega. „Nadam se da se pakira jer ide sa mnom“, rekao je Edin te dodao: „Ono po što sam došao to sam i dobio i ne žalim nijedne sekunde.“ Tijekom vikenda upoznao je Sanelina brata, a sada je Sanela imala priliku nasamo popričati s njim. Pričala je što ju je privuklo Edinu, a razgovarali su i kako će biti ako se preseli u Bihać, no Sanelu toga nije strah. Njezina je brata zanimalo bi li se on zbog nje preselio u Zagreb, a Sanela mu je rekla kako ni to nije isključena opcija. Edin je također razgovarao s bratom te mu otkrio kako će dovesti Sanelu kući i smatrao je da će to sve super proći.

Sanela se prisjetila svega što je proživjela. „To sam zapravo bila ja i nisam ništa glumila“, zaključila je dok se njezin brat čudio kako je kontrolirala bijes. „Nisi došla snimiti tursku seriju, nemoj toliko plakati, došla si naći ljubav svog života, našla si je, primi i bori se“, rekao je Sanel, a njegova sestra je dodala kako joj nije moglo pasti na pamet da će joj mladoženja pobjeći sa svadbe. Edin se također prisjećao svega i dodao kako nije ni sanjao da mu se sve ovo može dogoditi.

Došlo je vrijeme za susret Sanele i Edina, a oboje su naglasili da ne žale ni trenutka zbog svega te da ne sumnjaju u svoju odluku. Edin je bio oduševljen Sanelinim izgledom, a potom je rekao: „Znao sam odmah da si ti ta i kad sretniji nisam bio otkako si ti pored mene. Vjerujem u nas, vjerujem u tebe i obećavam da ću te pratiti u stopu – i u dobru i u zlu; kud god krenuli, bit ćemo zajedno. Ljubavi, moja je odluka jednostavna i jasna, svoj život želim provesti s tobom.“ Sanelu su ganule Edinove riječi, a zatim je rekla: „Ti si moje sunce, moje nebo, moje zvijezde, moj svijet i želim se buditi uz tebe i zaspati kraj tebe do kraja svog života.“ Potom su se poljubili i Sanela je dodala: „Mislim da je to to i da će taj zajednički život trajati do kraja života.“

Najmlađi par eksperimenta tek se posljednjih dana malo opustio, a Kristijan je komentirao kako mu je vrijeme proletjelo te da bi volio da je sve malo dulje trajalo. Ivona se pakirala i također rekla kako joj je sve prebrzo prošlo. Kad ga je Ivona pitala, bi li nešto promijenio, Kiki je iskreno rekao: „Ne bih mijenjao ženu!“

Lijepo su se pozdravili i Ivona je otišla. „Iako je nema, i dalje se osjeti njezina prisutnost“, rekao je Kristijan i dodao da mu je drago što je upoznao takvu curu poput Ivone. Ivona se vratila kući i rekla kako je sretna što je u ovoj avanturi Kristijan bio uz nju. Ivonina sestra Slavica komentirala je da vidi kako se odnos Ivone i Kristijana promijenio nabolje te vjeruje da Kristijan ima neke osjećaje prema njezinoj sestri.

„Naučio sam da treba uživati u trenutku, a ne kopati po prošlosti ili gledati u budućnost previše“, rekao je Kristijan dok je razmišljao o svojoj odluci, a Ivona je priznala kako su se od trenutka kad mu se ispričala pred ekspertima počeli emocionalno zbližavati.