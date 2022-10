NAKON ŠUŠKANJA O RAZVODU! Barack i Michelle Obama proslavili 30. godišnjicu braka, na ovaj način su čestitali jedno drugom

Bivši predsjednik SAD-a, Barack Obama, proslavio je 30. godišnjicu braka sa suprugom Michelle Obamom. Bračni par, za kojeg se u posljednje vrijeme šuškalo da prolazi kroz krizu, čestitao si je putem društvenih mreža.

Barack je na Twitteru objavio fotografiju na kojoj je pokazao kako su izgledali na vjenčanju, a kako sada.

‘Miche, nakon 30 godina, nisam siguran zašto ti izgledaš potpuno isto, a ja ne. Znam da sam tog dana dobio na lutriji – nisam mogao tražiti boljeg životnog partnera. Sretna godišnjica, dušo!’, napisao je bivši američki predsjednik.

Miche, After 30 years, I’m not sure why you look exactly the same and I don’t. I do know that I won the lottery that day—that I couldn’t have asked for a better life partner. Happy anniversary, sweetheart! pic.twitter.com/sYGKPOff1O

