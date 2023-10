Nakon što su gledatelji ostali zgroženi ponašanjem žirija Supertalenta, oglasila se Nova TV

Autor: I.D.

Nakon što je nastup Riječanke Hitne Ražnjević u Supertalentu izazvao negativne reakcije gledatelja, kontaktirali smo Novu TV te ih pitali kako objašnjavaju takvo ponašanje žirija prema sudionicima u showu.

Zauzeli su svoj stav

Njihovu izjavu prenosimo u cijelosti: “Kritike i reakcije žirija dio su procesa ocjenjivanja koje se temelji na subjektivnom dojmu. Svaki član žirija ima vlastiti pristup ocjenjivanju i komentiranju nastupa, kao i vlastite kriterije koje kandidatkinja svojim nastupom nije uspjela zadovoljiti.”

Podsjetimo, nakon što je gospođa Ražnjević odradila svoj nastup na Supertalentu i molitvom na latinskom jeziku izazvala dva X-a od Martine Tomčić i Maje Šuput, gledatelji su na društvenim mrežama otkrili što misle o ponašanju žirija.

Naime, ispod videa koji je objavljen na službenoj Facebook stranici Supertalenta, Hrvati su pisali da ponašanje Davora, Maje i Martine prema Hitnoj nikako nije bilo prihvatljivo, dok su Fabijana Pavla Medvešeka nahvalili.

“Kako se smiju Maja i Martina, to je bijedno”, “Zanimljiva paleta talenata, u svakom slučaju zabavna emisija. Ako ćemo izuzeti mučni i gadljivi žiri koji sebe stavlja u prvi plan”, “Maja ni za sto života ne bi naučila jednu rečenicu na latinskom, a kamoli ovako nešto… Malo kulture i odgoja nekima ne bi škodilo, i bravo Fabijan za komentar!”, “Pa kako se smiju ove dvije dame Maja i Martina to je bijedno. No svi se molimo. A što je smiješno ništa, jako lijepo Gospođa Hitna respekt”, pisali su gledatelji, a više pročitajte OVDJE.