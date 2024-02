Nakon što su danima kolale lažne vijesti o njegovoj smrti, Vladimir Kočiš Zec iznenadio potezom

Autor: G.B.

Vladimir Kočiš Zec predstavlja novi singl “Da mi te nema”. Glazbu i tekst potpisuje Miroslav Rus, a cijelu priču zaokružio je Zdravko Valentin s prekasnim videospotom.

Ovim singlom Vladimir Kočiš Zec priziva uspomene, a njegov prepoznatljiv glas vodi nas kroz stihove pjesme, dok glazbena produkcija ostavlja snažan dojam u svijetu ljubavi i nostalgije.

“Da mi te nema” nalazi se na nedavno objavljenom albumu “Tako je to kada se voli”, što je njegovo petnaesto izdanje nazvano prema jednoj od deset pjesama koliko ih sadrži. Vladimira Kočiša Zeca javnost je upoznala kao jednog od članova popularne pop grupe Novi fosili, a još od 1991. godine Zec uspješno gradi i svoju solo karijeru.

Lažne fotografije, slike i stranice

Podsjetimo, ove radosne vijesti dolaze tek nekoliko dana nakon što su se internetskim prostranstvima počele širiti razno-razne lažne vijesti o poznatom pjevaču.

Podsjetimo, isprva se pojavila plaćena objave pod naslovom “Skandal koji je šokirao cijeli svijet!” uz opis: “Vladimir Kočiš Zec u neviđenom skandalu, karijera u opasnosti!”

Na samoj fotografiji nalazila se AI verzija Vladimira Kočiša Zeca, a u pozadini su uzastopno stajale riječi “skandal”. Nedugo zatim, pojavila se i nova lažna objava s Vladimirovom fotografijom koja vodi na lažnu stranicu. Naime, iako link vodi na članak Jutarnjeg lista, da je stranica lažna može se prepoznati po lažnom URL-u. Na njoj se nalazi potpuno nesuvisli “članak” o tome da se Kočiš Zec “našao pod prijetnjom sudskog postupka od strane Hrvatske narodne banke zbog izjava koje je dao uživo u programu”.









Proglasili ga mrtvim

Najbizarnije od svega je što najnovija sponzorirana objava govori o smrti legendarnog glazbenika, a pojavila se deset dana nakon pojave prve objave. Tko stoji iza ovakvih nesuvislih i neslanih šala i prevara, još uvijek nije jasno.

“Tužan je dan za Hrvatsku: opraštamo se od Vladimira Kočiša Zeca”, glasi naslov objave, dok u opisu piše: “Zemlja je izgubila jednog od svojih najpoznatijih glazbenika.” Ova je objava ilustrirana pravom fotografijom Kočiša Zeca, i to u crno-bijeloj varijanti. Da su mnogi nasjeli na fake news, svjedoči preko 130 reakcija, među kojima prevladava tužni smajlić, kao i dijeljenja objave.

‘Produžili su mi život’

Promptno smo kontaktirali gospodina Kočiša Zeca i zatražili ga izjavu o lažnim vijestima koje kolaju društvenim mrežama. On je sve demantirao, potvrdio nam da je živ i zdrav, a jedino za čim žali jest što iz policije ovakve stvari nisu malo bolje regulirane.









“Odmah sam se oglasio i na Facebooku. Demantirao sam takve ludorije, moji prijatelji znaju da sam živ i zdrav. Rekao sam im da ne nasjedaju na lažne objave jer se sve skupa pretvara u kaos i ne znamo ni sami kud to vodi, plus kad se uključi umjetna inteligencija, bit će strašnih posljedica za sve. Policija bi trebala reagirati na ovakve stvari, no to sada više ne ulazi u moju domenu. Ipak, znate kako kaže stara narodna poslovica, ako joj je za vjerovati – produžili su mi život i na tome sam ih zahvalan, a takvi ljudi koji to rade obično ne završe dobro”, rekao nam je Zec i poručio svima svako dobro.