Nakon što je doživjela moždani udar, bivša voditeljica priznala: ‘Prije 25 godina u ovo vrijeme’

Autor: I.D.

Nekadašnja hrvatska pjevačica i voditeljica Ivana Plechinger (50) je u utorak putem društvenih mreža objavila da su ona i suprug, glazbenik Bruno Kovačić, obilježili 25 godina braka. Par je rekao ‘da’ jedno drugom 1998. godine, a Ivana je povodom njihove srebrne obljetnice podijelila nekoliko fotografija sa svadbe i pridružila im emotivnu poruku.

Teško razdoblje voditeljice

“Prije 25 godina u ovo vrijeme, od sreće sam plakala dok smo postajali SVE jedno drugom i na papiru. U četvrt stoljeća prošli smo i radosti i onog drugog, i zdravlja i onog drugog i života i onog drugog.





Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ivana Plechinger (@ivanaplechinger)

Onog drugog bilo je manje zato što smo na prvo mjesto uvijek stavljali ono prvo, a kroz “ono drugo” uvijek smo išli zajedno i priljubljeni jedno uz drugo jer smo znali da nam takvima nitko ništa ne može. More ljubavi i svima vama želimo”, napisala je na društvenim mrežama uz fotografije. U komentarima su im brojni uputili čestitke.









Inače, Ivana i Bruno imaju zajedno dvoje sinova, Viga i Jana. Bivša pjevačica i voditeljica se posvetila motivacijskom govoru i pisanju zbog problema sa zdravljem. Ivana je objavila čak dvije knjige.

Govorila je otvoreno o svom moždanom udaru

Što se tiče njezinih zdravstvenih problema, često je otvoreno govorila o njima. Posebno je istaknula da je njen moždani udar, koji se dogodio kada je imala 39 godina, promijenio njezin način života. Jednom prilikom je podijelila priču o tome kako je, tijekom tog razdoblja, bila svjesna da se nalazi u svojoj kući, ali nije znala gdje se točno nalazi niti da joj je suprug spavao samo nekoliko metara od nje.

Njezino vidno polje je bilo smanjeno, i razmišljala je o tome kako doći do stepenica i pozvati supruga jer je mislila da bi tamo bila bolja akustika, ne shvaćajući da je suprug bio samo nekoliko metara dalje.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu.





Objavu dijeli Ivana Plechinger (@ivanaplechinger)

“Slavim život, sretna što sam ostala na ovome svijetu svojoj djeci i mužu, zahvalna što me udar udario dovoljno jako da u sebi i oko sebe promijenim sve, da primim poruku da me način na koji sam živjela i razmišljala, doveo gotovo do samouništenja, da shvatim da je JEDINO važno da sam sretna, zahvalna i da ta moja sreća i zahvalnost u moj život privlače još toliko novih prilika za sreću i zahvalnost. Ne morate i vi doživjeti ovo što sam doživjela ja kako biste živjeli mudrije i sretnije. Odlučite već danas da je samo dobro – dobro za vas”, napisala je Plechinger jednom prilikom na Instagramu.