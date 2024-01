Nakon šokantnog Rakitićeva poteza, oglasila se i njegova supruga: ‘Nećemo zaboraviti’

Autor: G.B.

Supruga nogometaša Ivana Rakitić, Raquel Mauri, oglasila se na svom Instagram profilu nakon što je njezin suprug napustio Sevillu. “Dan prepun emocija koje nikada nećemo zaboraviti, u kojem završava naša etapa u Sevilli. Sa željom i uzbuđenjem sada krećemo u novu etapu. Hvala svima na tolikoj ljubavi”, napisala je Mauri nakon što je 35-godišnji nogometaš najavio da karijeru nastavlja kao igrač Al Shababa.

“Postoje trenuci kada morate shvatiti da vaše vrijeme dolazi kraju. Važno je to shvatiti, ali to može itekako boljeti. Kako to da Hrvat rođen u Švicarskoj može reći da je njegov dom u Sevilli? Sevilla je meni i više od doma”, rekao je Rakitić kroz suze na oproštajnoj konferenciji za medije.

“Odlazim, ali vratit ću se. Nažalost, godine me stižu i neću se vratiti kao igrač, ali Sevilla će me uvijek imati uz sebe. Nastavit ću je podržavati izdaleka u ovoj teškoj sezoni. Uvjeren sam da će sve biti u redu”, dodao je.

View this post on Instagram A post shared by 🤍Raquel Mauri 🧿 (@raquel_mauri)

Dvanaest godina ljubavi

Podsjetimo, Ivan i Raquel prošle su godine proslavili 12 godina veze. Njihova ljubavna priča započela je davne 2011. godine, kada je Ivan počeo igrati za Sevillu. Jednog se dana spustio u hotelski bar na piće, gdje je Raquel radila kao kobobarica. Španjolski tada nije znao niti “beknuti”, ali je ipak svaki dan dolazio do nje kako bi je vidio.









‘Žena koja je radila u baru bila je prelijepa. Odmah sam si rekao da mi se sviđa ovaj grad. Nisam joj mogao reći ništa osim ‘bok’ jer nisam znao ni riječ španjolskog. Rekao sam bratu da ću oženiti tu ženu”, ispričao je Rakitić jednom prilikom. Zanimljivo je da ju je na spoj zvao više od 20 puta, no ona ga je svaki put odbila, u strahu od toga da će se brzo odseliti. No, jednom je ipak popustila, a sve ostalo je povijest.

U tajnosti su se vjenčali 2013. godine, a 2015. priredili su crkveno vjenčanje u Sevilli. U srpnju 2013. rodila im se kći Althea, a u svibnju 2016. dobila je sestricu Adaru.