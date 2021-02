Nakon prekida maštao da glumici razbije lubanju, sad optužen za seksualno zlostavljanje: ‘Tužbe su lažne’

Autor: Dnevno.hr

Nakon godina šutnje snagu o tragičnom iskustvu odlučila je s javnosti podijeliti 33-godišnja glumica Evan Rachel Wood, zvijezda serije “Westworld”. Naime, u prošlosti je već pričala o zlostavljaju kojeg je proživjela dok je bila u vezi s bivšim dečkom kojeg tada nije imenovala. No, sad je u otkrila da se radi o pjevaču 52-godišnjem Marilynu Mansonu.

Pjevač je ubrzo nakon toga rekao da su sve optužbe za zlostavljanje koje je protiv njega iznijela glumica lažne. Izjavio je da su svi njegovi odnosi bili sporazumni, no isplivao je stari intervju Mansona u kojem je izrekao uznemirujuće stvari.

Naime, u intervjuu iz 2009. Manson je govorio o prekidu s Woods, te je, između ostalog, rekao da fantazira o tome kako joj, kako je piše, razbija lubanju čekićem.

“Najteže mi je bilo na Božić 2008. jer nisam razgovarao s obitelji. Po zidovima su mi bili ispisani stihovi i zakačene vrećice s kokainom. Bio sam sam i osjećao sam se izdanim i napuštenim. Svoje sam povjerenje poklonio samo jednoj osobi, ali pogriješio sam u izboru te osobe. To je greška koju svi mogu razumjeti. Očajnički sam pokušavao to popraviti. Taj dan sam je nazvao 158 puta, a pritom sam se rezao žiletom po licu i rukama”, rekao je pjevač na pitanje kako se osjećao nakon prekida s glumicom.

“Znam da je to bilo glupo. Htio sam joj pokazati kako me boli biti bez nje, želio sam da to fizički vidi. Znam da to sad zvuči kao da izmišljam, ali istina je i baš me briga u što će ljudi vjerovati. Imam ožiljke koji tu dokazuju. Često me u intervjuima pitaju govori li moj album o prekidu s njom. Pjesma ‘I Want to Kill You Like They Do In The Movies’ govori o mojim fantazijama. Svaki dan sam fantazirao kako joj razbijam lubanju čekićem“, rekao je tad.









Prošle godine, kada je taj komentar ponovno isplivao u javnosti, njegov glasnogovornik rekao je da je komentar očito intervju rock zvijezde koja promovira novu ploču, a ne činjenični prikaz.

No, pjevač nije jedino glumicu uznemiravao. Naime, kako bi podržale Evan još su 4 žrtve objavile optužbe protiv pjevača. U optužbama se detaljno opisuju mučna iskustva za koja tvrde da su uključivala seksualno i psihološko zlostavljanje i razne oblike prisile, nasilja i zastrašivanja. Neke od njih pate od depresije, noćnih mora i PTSP-a.

Evan Rachel je upoznala Mansona kada je imala 18 godina, a on 36. Ona je o zlostavljanju progovorila 2018. godine pred američkim Pododborom za pravosuđe kako bi se promijenili zakoni o seksualnom zlostavljanju.









