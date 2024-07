Nakon petogodišnje pauze otkrili pravi razlog povratka: ‘Mislili bi da nisam normalan’

Autor: M.T.

Koncertna turneja jednog od najpopularnijih bendova na području bivše Jugoslavije, Plavog orkestra, započela je nakon duge stanke koja je trajala pet godina. Prvi koncert povodom povratka održali su u subotu u Slavonskom Brodu, a nastupat će još 3. kolovoza na Ljetnoj pozornici u Opatiji, 24. kolovoza na Sustipanu u Splitu, te 1. rujna u kamenolomu Montraker u Vrsaru.

Sastav je osnovao Saša Lošić u vrijeme kada je pohađao srednju školu, a za In magazin je otkrio kako je razlog njihove dugogodišnje stanke panika koju je izazvala pandemija. ”Intenzivno doživljavam stvari, mene je to na neki način vanredno opkolilo, tako da ste me vidjeli prije recimo dvije godine mislili bi da nisam normalan, bio bih pet metara od vas”, priznao je Saša.

Premda iza sebe imaju dugogodišnju karijeru te iskustvo, otkrili su kako se kod njih još uvijek osjeti amaterstvo te da im ono stvara napetost prilikom izvedbe koncerta. ”Od početka pa do kraja koncerta, ako bi to mogli grafički. Mi smo u crvenom, kao kad netko stavi kompresor, pa u crvenom. Sve ispod toga se zbunimo, osjećamo kao da je neuspješan koncert”, kaže.

‘Mi smo bend s plaže’

Bend sebe opisuje kao najneambiciozniji bend koji iza sebe ima niz hitova, koji i dan danas pjevaju i mlađe generacije. Usprkos tolikom iskustvu bend i dalje ima nesigurnosti te nemaju povjerenja kako se publika želi slikati baš s njima. ”Nemamo želju da održavamo karijeru, ali eto nekako, od tog mladog benda, koji je krenuo osamdesetih, i bio neka vrsta proširenog tuluma, mi smo bend s plaže, s dvije gitare i ovo sve okolo je pojačalo buku da večeras sviramo na ovako lijepome otvorenom prostoru”, priča Saša.

Bosanskohercegovački glazbenik koji je ujedno frontmen benda otkrio je kako je nastao njihov veliki hit Suada, te kako kao srednjoškolci nisu bili zanimljivi tadašnjim gimnazijalkama koje su izražavale nezadovoljstvo njihovim izborom žanrom glazbe. ”Reko Pava ajmo napravit narodnjak. Onda sam ja počeo ti si meni sve, i on odgovorio ti mi daješ sve, ja i kad tebe nema, i sve i došli smo nazad, u dnevnu sobu, i odsvirali kao misleći da će to biti onako, kao neka mala šala”, prisjetio se.

Premda se promijenilo nekoliko članova postave benda hitovi su i dalje nikli, a zbog svojih uspjeha, odnosno zbog svojih osam albuma, koji su se prodali u više od pet milijuna primjeraka te održanih koncerata, kojih je bilo više od 1500, dobili su titulu “kultnog fenomena osamdesetih i devedesetih”. ”Ovaj, Plavi orkestar izaziva taj neki, čini mi se, izaziva, podsjeća na vrijeme kad je sve bilo nekako, bezbrižno i kao da smo neki stub stabilnosti, kao evo sve je otišlo, a oni su, nekako ostali prijatelji”, priča.









Najveća želja povratka

Osim novih pohoda te povratka u glazbene vode najavili su i novi album, čijih je 12 pjesama nastalo za vrijeme pandemije, odnosno u doba kada je Loša planinario na Alpama i kuhao. ”To da je potpuni jedan feeling good, znači dobra, dobra, dobra atmosfera, sreća, i ne postoji ništa što, što bi moglo, te pjesme da netko pomisli da su melanholične, tužne i tako dalje. Dakle, potpuno, energetske i potpuno želja za nečim dobrim, da idemo naprijed”, kaže.









Bend je otkrio da im je najveća želja doprinijeti zajedništvu koje je uljuljano nakon pandemije. ”Mnogi su događaji, pa čak i pandemija, razdvojili ljude, tako nepomirljivo, i ja mislim da eto ako mi možemo, malo doprinijet’ da se.. da damo jedni drugima ruku i da idemo dalje zajedno, eto to mi je želja neka”, otkrio je.