Nakon objave o Nepalcima napali Idu Prester: ‘Ne komentiraj nešto za što nisi kompetentna’

Autor: Barbara Grgić

Društvenim mrežama ovih dana kruže snimke dočeka Nove godine na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, a u publici je primjetan veliki broj stranih državljana. Mnogi su doček 2024. u Zagrebu prozvali “nepalskim”, a na tu se temu oglasila i voditeljica dočeka Ida Prester. Napisala je kako je smeta što na društvenim mrežama ljudi ponižavaju Nepalce, Indijce, Bangladešane i Filipince koji su tamo slavili Novu godinu. Rekla je kako nije čula da je bio niti jedan incident, te da se nitko nije potukao, nitko nije ništa ukrao.

Sada je o tome progovorio i Zoran Prodanović Prlja, član riječke grupe Let 3 koja je nastupala na dočeku.

“Heavy Nepal”, napisao je Prlja kratko na X-u, bivšem Twitteru.

Heavy Nepal ♥️🤘♥️ — Prlja (@mmrijeka) January 3, 2024

‘Niste kompetentni pričati o tome’

"Molim tebe i sve ostale influencere da si ne dajete za pravo propagirati i iznositi mišljenje za nešto što niste uopće kompetentni. Znate li da uređene države imaju kvote zapošljavanja stranaca? Znate li da su iste te kvote u našoj državi ukinute te je na slobodnoj volji svima koliko će ih dovesti u RH? Znate li da se provodio test tržišta rada prije dovođenja stranih radnika, koji se danas vise ne provodi? Znate li koliki je broj stanovništva azijskih zemalja s tog područja. Neka ih 2 posto samo odluči useliti u Europu, a jedna od prvih stanica je RH. Napravite usporedbu u odnosu na broj stanovnika RH. U našem slučaju ta manjina će vrlo brzo postati VEĆINA!!" Drugo, radio sam osobno na radnim dozvolama 6 godina u jednoj prehrambenoj firmi. Upoznao sam preko 2000 stranih radnika, većina su bili ljubazni i dragi, ali prema domaćima. Znate li kakvi su prema ženama svoje kulture? Tuku ih i svašta rade u smještajima, nerijetko uzimaju novac koji su zaradile", započeo je jedan korisnik Instagrama ispod objave Ide Prester.









"Znate li da rukuju s hranom, a da nemaju naviku pranja ruku i puštanja vode? Znate li da tehnolozi u preh. industriji (odgovornih firmi) muku muče s njihovom higijenom na radnom mjestu? Znate li da mnogi ne koriste toalet papir, već RUKU!! Znate li da ne polažu higijenski minimum, već firme plaćaju prolazak, a ispit rješavaju tehnolozi! Znate li da su im organizirane edukacije i edukacije na tu temu, ali jednostano nit žele nit imaju volje išta promijeniti. Znate li da im se u smještaju lijepe sličice di se peru ruke, di se tušira, di se obavlja nužda, no i dalje nije dovoljno. Shvaćate li da je to jednostavno njihova kultura i da je teško preodgojiti cijelu NACIJU koja do sad za bolje nije znala. Znate li da je u jugoistočnoj Aziji velika stopa oboljelih od tuberkuloze, da i dalje milijuni umiru od iste. Znate li da su radnici jugoistočne Azije primorani pri dolasku slikati pluća! Znate li da se toga ipak pridržava samo mali broj firmi, mnoge vjerojatno ni ne znaju jer ne postoje nikakvi naputci, osim ako se sami ne zainteresirate provjeriti. Znate li da inspekcija rada takve stvari ne provjerava! PRESTANITE IZNOSITI JAVNO SVOJA MIŠLJENJA SVI VI KOJI IMATE TU MOĆ UTJECAJA NA LJUDE, A NISTE KOMPETENTNI", napisao je korisnik, a s njim su se složili i drugi korisnici.









‘Nemoj pisati laži’

I drugi su korisnici posvjedočili navodnoj drugoj strani priče.

“Tolerantna sam i širokih svjetonazora! Međutim, mislim da Europu preplavljuje imigracija i pojedine zemlje gube vlastiti identitet! Šteta za kolijevku kulture! A sad jedno hipotetsko pitanje…uspijeva li limun u Skandinaviji? Mislim da ne. I to s određenim razlogom, zakonom prirode”, “Ni jedan incident? Očito nemaš pojma. Curicu od 7 godina krenuli su dirati po kosi, 2 pijana napali su jednu curu koja je dotrčala zaštitarima, obavljali nuždu po zelenoj površini , o tučnjavi da ne pričam, tako da nemoj pisat laži o onome što ne znaš”, “Mene i prijateljice su na trgu skupina njih stalno gledali, komentirali i pratili, gdje god da smo se premjestile išli su za nama i uporno buljili u nas. Morali smo raniji otići zbog njih. Prestrašno, ja sam se kao žena osjećala jako loše u njihovoj blizini”, neki su od komentara.