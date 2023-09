Nakon nove pjesme, Žanamari se vratila ‘tradiciji’: Još jednom pokazala kako se trud isplati

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Hrvatska pjevačica i influencerica Žanamari Perčić ovih dana je veoma prisutna u medijima. Donedavno je to bilo zbog glasina o problemima u braku, no sada je fokus na njenoj novoj pjesmi pod nazivom ‘To sam ja‘.

Nakon što je pjesma pomela scenu i zasjela na vrh raznih ljestvica, Žanamari je odlučila na najbolji način iskoristiti posljednje dane ljeta.

Predana je dugim treninzima

Na Instagramu je tako objavila fotografiju na kojoj u klasično zavodljivom izdanju pozira u moru. Dok joj se oko nogu pjene valovi, Žanamari je leđima bila okrenuta kameri i odjevena u crveni bikini. Njime je ponovno istaknula figuru koju je vježbanjem dovela do savršenstva.





Ovom fotografijom Žanamari je u kratkom roku prikupila skoro pet tisuća reakcija, a nisu izostali ni brojni komplimenti. “Ova fotka je savršenstvo”, “Predivna guza”, “Kakav pogled”, “Stvarno si prekrasna”, “Ubijaš kao i uvijek”, samo su neki od komentara.

‘Dark strana mog viđenja ljubavi’

Podsjetimo, Žanamari je nedavno po prvi put u dugo vremena konačno razveselila svoju publiku novom pjesmom. Na njoj je radila sa suprugom Marijem Perčićem, čime je naizgled stala na kraj glasinama o bračnim problemima.









“Kad prođe previše vremena da ne napišem pjesmu osjetim da se u meni počne gomilati neka čudna i slojevita zbrka emocija koje se moraju posložiti. U takvim momentima, poput erupcije vulkana, u mom životu se jednostavno mora dogoditi da iz mene izađe pjesma,” komentirala je pjevačica svoju pjesmu.









“Tako da je i ‘To sam ja’ svojevrsna erupcija dark strane mog viđenja ljubavi za koju još nisam naučila mora li biti toksična da bi bila prava, ali evo, čovjek uči dok je živ pa možda jednom naučim i ja. Do tad je najbitnije ostati svoja, snažna, neuhvatljiva za one koji te ne znaju pratiti,” zaključila je.