Nakon nastupa na Supertalentu javila mu se i Hanka Paldum: Sada oduševio novim korakom

Autor: G.B.

Polufinalist Supertalenta 2022. godine, Nikola Batinović, objavio je svoju prvu autorsku pjesmu “Za milijun godina” za koju je snimio i spot na lokaciji ruševine Sveučilišne bolnice u Blatu. Autor glazbe i stihova je sam Nikola, aranžman uz Nikolu potpisuju Stjepan Tisanić, Stjepan Pećar, Vlaho Santini, Hrvoje Pandžić i Boris Kapetan, dok je autor spota Jakov Oblak.

Pjevati je počeo sa šest godina na jednoj školskoj priredbi. Cijela mu se obitelj bavi glazbom. Otac i sestra su u klapi, pa kad se nađu na obiteljskim okupljanjima pjevaju i nazivaju se klapom Batinović. Na početku je nastupao sa sestrom po restoranima, no sada gaže radi sam i nastupa kao DJ na proslavama. Javnosti se prvi put predstavio u RTL-ovim Zvjezdicama 2016. godine, a 2022. godine oduševio je žiri Supertalenta pjevajući pjesmu “Mojoj majci” Hanke Paldum.

View this post on Instagram A post shared by Hanka Paldum (@hankapaldum_official)

Nakon nastupa ga pohvalila i sama Hanka

„Ti si baš pjevao i baš pjevaš. Jako si me iznenadio. Jednostavno ovaj sevdah nisam očekivala da tako izvodiš. Ovo je bilo na razini puno odraslijih i ozbiljnijih pjevača nego što si se ti tu skromno predstavio. Imaš taj stav znam da sam tu i znam da sam dobar. To je jako bitno“, pohvalila ga je tada Maja Šuput, a pohvale su došle i od same Hanke.









“Inspiracija za pjesmu sam najviše pronalazio, kako u sebi, tako i u svakom čovjeku koji uporno trči za stvarima, ljudima i situacijama koje nisu dobre za njega i tako sve do trenutka u kojem ne napravi rez i kaže – Dosta je!” poručio je Nikola.