‘Nakon mjesec dana fotošopiranja’ Kotiga urenbesnom fotografijom ismijao influencere: ‘Slobodno uživajte u ovoj prekrasnoj fotki’

”Ja sam samo odjednom shvatio da ima puno influencera i previše i da sam ja sam najbolji i najveći lokalni i regionalni influencer. Počeo sam se tako ponašati dok stvarno svi nisu vidjeli, jer ja to znam od samih početaka. Neko vrijeme je trebalo ljudima da vide tu moju poziciju i tu moju istinu. I sad su već nakon nekog vremena vidjeli da stvarno jesam najveći lokalni ako ne i regionalni influencer, ali prema kolegama influencerima imam oduvijek samo maksimum poštovanja i uvažavanja, to je jedan vrlo odgovoran i moralno izazovan posao, u današnjem društvu podcijenjen. To je jedno breme koje nosimo mi svi influenceri”, objasnio je Kotiga.

Podsjetimo, omiljeni lovac nedavno je otkrio da je postao otac, a sada je otkrio kakav je otac malenome Ivi.

”Kakav sam otac, to će, naravno prosuditi Ivin psihoanalitičar za 30 godina. A za sad mislim da smo O.K. i trudimo se biti stvarno što slobodniji, što liberalniji, što opušteniji. Što dalje od tog helikopter roditeljstva i tih ostalih čudnih stvari. Ivo je stvarno savršen. Spavanje je mali problem. Ne voli nešto spavati ni po noći ni po danu. Nekad smatram da je spavanje gubljenje vremena i da to može bolje potrošiti, pa možda je već tu na mene, a možda samo živahan, ne znam. Uglavnom, to je jedino gdje kao malo šteka. Ma, nisu se žalili, ali žalili smo se mi, rekli smo im da ne možemo spavati jer nikako da zaspe. Ali, O.K. čuli smo da kao mala djeca često ne spavaju. To nam je reklo jedno milijun ljudi. Stalno kažu – mala djeca mali problemi, velika djeca veliki problemi, vidjet ćeš ti kad krene u školu. Za sad smo O.K”, rekao je Kotiga.