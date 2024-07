Nakon kupanja u ‘žabokrečini’ Ella otišla korak dalje: ‘Samo ti još Tarzan fali’

Autor: F. P.

Teško da postoji netko u Hrvatskoj tko već nije čuo za Ellu Dvornik. Osim što je poznata kao kći kralja funka, Dine Dvornika, osobito zanimanje javnosti izazvala je prošle godine objavom da se razvodi od Charlesa Pearcea. Par trenutno i dalje prolazi brakorazvodnu parnicu, a glavni predmet spora je podjela imovine.

S obzirom na status influencerice, Ella na društvenim mrežama vodi veoma aktivan život. Nedavno je izazvala burne reakcije javnosti odlučivši se okupati u popularnom Jarunskom jezeru, a sada je otišla i korak dalje. Fanovima je već ranije nagovijestila da će se okupati u dva jezera, a sada je sa jednog objavila i fotke.

Na svojem Instagram profilu podijelila je dvije fotografije, no ovog puta lokaciju nije otkrila. Na njima je pozirala u zelenom bodiju dugih rukava, što je bilo malo čednije izdanje od onog na Jarunu. Na prvoj fotografiji je ležala na deblu obraslom mahovinom, a na drugom je na njemu klečala uz pogled preko ramena.

‘E Tarzane moj, džabe ti posao’

“Ja isto ponekad moram ka*at u šumi”, napisala joj je jedna pratiteljica. “Samo ponekad? Ja jedino tamo,” stigao joj je Ellin odgovor, koji je dobro nasmijao fanove. U opisu je tajanstveno napisala da se nalazi u Amazoni, aludirajući na ozračje džungle vidljivo na fotografijama ispod kojih su se stali nizati i drugi komentari.

“Ella, kaj to radiš”, “Jel imam majmuna među krošnjama”, “Alo policija”, “Sad si Jane, treba ti samo Tarzan još”, “E Tarzane moj, džabe ti posao”, “Najzgodnija u Hrvata”, “Svaka čast fotografu”, poručili su joj. Neki su je usporedili i sa pjevačicom Kylie Minogue, i to u spotu za ‘Where The Wild Roses Grow’ koju pjeva sa Nickom Caveom.

Podsjetimo, Ella se utorak 9. srpnja odvažila na ono što mnogima ne bi palo na pamet. U Jarunu se okupala noseći samo donji dio bikinija, a mnogi su istaknuli činjenicu da jezero izgleda kao žabokrečina. Dan nakon ovog podviga poručila je da će ‘poduplati radioaktivnost’ te na iduće kupanje povesti i fotografa, što je sad i učinila.









Nedavno je svojim fanovima otkrila nešto što su se vjerojatno svi pitali. Objavila je fotografiju na kojoj stoji na digitalnoj vagi, gdje su brojke pokazivale 63,2 kilograma. Influencerica je priznala da je zadnji put toliko težila nakon poroda, a u komentarima su joj stali stizati brojni komplimenti na račun vitke linije.

U kolovozu prošle godine odjeknula je vijest o njenom razvodu od britanskog biznismena. Sa Charlesom je tijekom braka dobila kćeri Balie Dee i Lumi Wren, a trenutno se supružnici spore oko imovine. Charles je tražio svoju polovicu kuće u istarskim Balama što je nedavno i dobio, no uz to mora plaćati i pola kredita jer je na kući hipoteka.