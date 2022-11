NAKON KRUNE LJEPOTE, STIŽE KRUNA LJUBAVI! Bivša Miss Hrvatske postat će majka: ‘Ta mi se ideja tada činila suludom, no pristala sam’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Bivša Miss Hrvatske, 34-godišnja Vodičanka Ivana Ergić uskoro će postati majka, što je potvrdila za Story. Današnju uspješnu poslovnu ženu svi pamtimo po neobičnom stilu, kada je 2006. godine postala Miss Hrvatske. Tada je bila 18-godišnja maturantica kratke kose, a da će kući odnijeti krunu nije ni pomišljala.

Upravo se svojim buntovnim stilom istaknula među svim ostalim ljepoticama, a odnijela je i titulu Miss fotogeničnosti. Tada je sanjala o karijeri modela, no danas je rad iza kamera mnogo više veseli. Naime, Ivana proizvodi unikatne lampe s vlastitim potpisom, a specijalizirala se i za komunikologa za gluhoslijepe osobe.



Da je pred Ivanom najljepše je razdoblje u životu potvrdila je telefonskim pozivom, no nije htjela otkriti više informacija. Za sada se samo zna da su ona i partner Nikola Šulentić presretni i da jedva čekaju prinovu.

Prisjetimo se, nakon što je 2006. godine odnijela krunu najljepše, Ivana je postala jedno od traženijih lica u svijetu mode. “Ljiljana Stamenković zaustavila me jednog dana na putu do škole i predložila mi da se pridružim agenciji te prijavim na izbor za Miss Šibensko-kninske županije. Ta mi se ideja tada činila suludom, no pristala sam”, objasnila je tada kako je došlo do prijave na natjecanje.









Privatni život je uvijek držala podalje očiju javnosti, no vezu s poduzetnikom Marinom Cvitanom nije uspjela sakriti. Bivši vaterpolist je tada navodno bio oženjen, no “zabranjena ljubav” je ipak opstala, čak i kada je bio uhićen zbog droge, za što je odslužio i zatvorsku kaznu. Njihova je veza trajala dugih 12 godina, no 2019. godine potvrdili su prekid, ali razlog nisu naveli.