Nakon Ingrid, o prekidu se oglasio i Luka:’ Razmazila je već razmaženu mačku’

Autor: D.D.

Nakon što je jučer, knjiška blogerica i stručnjakinja za odnose, Ingrid Divković potvrdila prekid s Lukom Budakom, danas se na svom Instagram profilu oglasio Luka. Post nosi naziv: ‘’Službena potvrda o prekidu’’.

‘’Toliko toga bi s vama mogao podijeliti, riječima stvoriti emociju da barem na tren osjetite mir koji ja osjećam pišući ovo. U godinu dana zajedničkog života moju kuću je pretvorila u dom i razmazila već razmaženu mačku. Ispisali smo priče koje će jednoga dana samo buditi osmjeh na licu i toplinu oko srca. Kao i svaka priča u životu, pa tako i naša doživi kraj…tj. novi početak.

A vjerujte mi radije bih ispisivao prave pogrešne priče pune emocija i života nego pričao jedno te istu priču na više različitih načina. Zemlja ne staje, i dalje se okreće. Budite mi dobro, ja jesam’’, napisao je Luka na svom Instagram profilu.

Ingrid se jučer oglasila također na svom Instagramu, na kojem je potvrdila prekid i napisala kako je to zadnje što će reći na tu temu. U podužem statusu objasnila je što se dogodilo te između ostaloga napisala: ‘’“Ovime i službeno potvrđujem da Luka Budak i ja više nismo zajedno (i to već neko vrijeme) i to je moja prva i posljednja objava na tu temu. Ispod ovog velikog neba svi smo toliko mali i nesavršeni, zato ne zaboravimo ostati ljudi, opraštajmo sebi i drugima i pustimo da nas nada u bolje sutra vrati kući’’, otkrila je Ingrid.









Izgleda da među ovim, sada već bivšim parom, nema ‘’zle krivi’’ nakon prekida. Sam prekid čini se promišljen, elegantan i instagramski, baš poput velikih svjetskih zvijezda. Inače, Ingrid i Luka upoznali su se u RTL-ovom showu ‘’Brak na prvu’’, gdje je Ingrid bila u funkciji žirija, a Luka natjecatelj.