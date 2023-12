Nakon euforije, publika kipi na Aleksandru Prijović: ‘Nisi ispala fer’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Ususret posljednjem koncertu Aleksandre Prijović ove godine u zagrebačkoj Areni, pjevačica se oglasila putem Instagram profila, no njena objava pokrenula je vrlo burnu raspravu.

“Kako smo se ludo proveli sinoć! Zagrebu u srcu!” napisala je emotivno pjevačica moguće ni ne očekujući napad koji se uskoro dogodio.





Naime, brojni fanovi njene glazbe žale se kako se pjevačica nije jednako potrudila za sve večeri, i da je četvrti koncert bio najbolji, a prvi najlošiji.

Kažu kako nije problem samo u gostima, već i u trajanju Prijinih koncerata. Čini se, prema komentarima, da je posljednji koncert trajao znatno duže od prvog, što fanovi smatraju nepravednim, posebno zbog obećanja koje je sama pjevačica dala.

Najvjerniji fanovi ogorčeni

“Nije baš ispalo fer prema nama koji smo kupili karte za prvi koncert. Ne želim ulaziti u izbor gostiju niti sam ja kupila kartu zbog njih, ali činjenica je da je prvi koncert trajao najkraće, a za njega su većinom karte kupili oni najvjerniji koji te stvarno vole i slušaju i to pola godine prije koncerta”, glasio je jedan od komentara.

“Sinoć u ponoć je koncert još uvijek trajao, a mi koji smo bili na prvom koncertu smo već u to vrijeme bili ili kod kuće ili na putu do kuće. A svi smo kartu platili jednako. Aleksandra, obožavam ja tebe, ne osporavam da je ovo veliki uspjeh i svaka čast na pet rasprodanih Arena, ali nije ispalo korektno”, nadovezao se netko od obožavatelja, no ni tu nije stalo.

“Sigurna sam da ste se zabavili puno više nego mi na prvom koncertu! Svaka čast na ogromnom uspjehu, ali nisi ispoštovala sve fanove jednako kao što si obećala prije početka turneje da ćeš na svakom koncertu napraviti istu atmosferu i da će svi koncerti biti jednaki, pritom ne govorim o odabiru gostiju jer su svi gosti bili velike zvijezde, već o trajanju koncerta i mnogim drugim stvarima. Ispada da se ne isplati ići na tvoje prve koncerte”, poručio je netko od ogorčenih fanova.









Podsjetimo, na četvrtom koncertu, pored Prije na bini su se pojavili i Lepa Brena, Jelena Rozga, Nataša Bekvalac i Saša Matić.