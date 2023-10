Nakon Duška Kuliša i Miroslava Ilića u ‘grad s europskom dimenzijom’ stiže i Aco Pejović

Autor: Barbara Grgić

Osječki gradonačelnik Ivan Radić na svom je Facebook profilu 23. veljače ove godine napisao kako je Osijek “srednjoeuropski grad, koji ima naglašenu europsku dimenziju, i koji se intenzivno razvija u pravu slavonsku metropolu”.

Pisao je Radić nadalje o tom kako je Osijek grad koji ima najveću kulturnu manifestaciju Istočne Hrvatske, “u vidu Osječkog ljeta kulture koja dokazuje kako kultura i umjetnost savršeno pristaju gradu na Dravi”. Podsjetimo još jednom, riječ je o tekstu koji je nastao prije samo šest mjeseci, u jeku opće zbrke i galame oko zabrana narodnjačkih melodija u hrvatskim gradovima.

Te je veljače, kako je već poznato, pulski gradonačelnik Filip Zoričić odlučio da u europskoj Puli nema mjesta za cajke.





Politika vs. scena

“Dok sam ja gradonačelnik, promovirat ćemo i čuvati identitet građanske, europske i mediteranske Pule, sa svim njezinim bogatim multikulturalnim i multietničkim vrijednostima”, izjavio je Zoričić koji je zatim zabranio nastup narodnjačke zvijezde, Duška Kuliša. Isto je učinio i Radić u Osijeku.

Ipak, politika nije mogla izdržati pod pritiskom scene, medija i naroda.

Usprkos Radićevoj težnji da bude “selektivan u odabiru sadržaja koji se nudi u javnom i gradskom prostoru”, koji također “treba biti usklađen s vizijom razvoja i pozicioniranja grada u budućnosti”, u kolovozu ove godine, svoj je put do publike pronašao Duško Kuliš – i to na gradskoj površini, na lijevoj obali Drave. Kod katakombi, zemljištu u vlasništvu Grada Osijeka. Nekoliko dana prije njega, na istom je mjestu nastupio Miroslav Ilić, još jedna “perosna non grata”.









Veliki humanitarac najavio koncert u prosincu

Ipak, datum nastup u Osijeku sada je bukirao još jedan srpski izvođač – Aco Pejović.









Pejović u Gradski vrt u Osijeku dolazi u subotu 9. prosinca 2023.

Da ga domaća publika iznimno voli, vidjelo se to u prepunoj zagrebačkoj Areni uoči Valentinova kad je koncert trajao skoro četiri sata, a popularan pjevač nije se dao s bine – izveo je više od 40 pjesama.

Osvojio Balkan nakon ‘Tome’

Omiljen podjednako među kolegama i publikom, ovaj veliki glazbenik pronašao je svoj estradni put kojim suvereno kroči. Njegova glazba i vokalna izvedba pogađa u dušu i malo tko može ostati ne dirnut iskrenim emocijama na njegovom koncertu.

Koncertima za pamćenje pred tisućama ljudi Aco je ostvario svoj dječački san, a megapopularnost je stekao nakon što je snimio sve pjesme izvedene u filmu “Toma” koji je srušio sve rekorde gledanosti u kinodvoranama diljem regije.