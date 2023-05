NAKON DORIS PINČIĆ, JOŠ JEDNA HRT-ova VODITELJICA SE OTKRILA! Snimala se u rano jutro bez trunke šminke: ‘Jako sam ponosna na sebe jer nisam jutarnji tip!’

Nakon što je voditeljica HRT-ove emisije ‘Dobro jutro, Hrvatska’, Doris Pinčić, pokazala kako se ujutro u svom domu priprema za odlazaka na posao i umiva, sada je i Zlata Muck Sušec pokazala kako kod nje teku jutarnje pripreme za posao, a pritom je isto kao i njena kolegica otkrila kako izgleda bez trunke šminke.

“Nakon što sam se doma šuljala po mraku kao mačka da ne bih slučajno nekog probudila, sad sam tu fino sama, mogu se derati, pjevušiti ili pjevati. Mogu se razgibati, zagrijati glasnice i ponavljati najave za današnju emisiju. Osim toga, prednost jutra je ta što jako brzo stižete do svog odredišta jer na cesti u ova doba nema skoro nikoga”, rekla je Zlata u objavi koja je podijeljena na Instagram stranici emisije.

Zlata je u videu otkrila kako se šulja još po mraku po domu kako ne bi probudila ostale ukućane, supruga Sašu Sušeca i sinove Tina i Karla, a nakon priprema sjeda u automobil i odlazi na posao.





Baš u nedavnom intervjuu za Večernji list, voditeljica je progovorila o tome kako još zapravo još uvijek teško pada ranojutarnje buđenje. “Kad sam tek došla, pitala sam i Meštra postane li to lakše s vremenom, a on je odmah ispalio: NE! i dodao da se ni on na to nije naviknuo. Zbilja je to tako, teško se naviknuti na to rano ustajanje. Jako sam ponosna na sebe jer nisam jutarnji tip i jedno vrijeme smo se šalili doma da se život grubo poigrao sa mnom jer sam u jednom periodu paralelno s “Dobro jutro, Hrvatska” i na radiju radila od sedam ujutro. Sad je malo lakše, jer se tri puta tjedno ustajem ujutro u pet, ali da je s godinama lakše i da se čovjek navikne na to – ne! Navikneš se samo na to da možeš funkcionirati. kazala je Zlata.