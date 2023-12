Nakon 40 godina javila se voljenom vojniku, rastavio ih rat: ‘Zajedno smo plakali i zaklinjali se’

Autor: I.D.

Gospođa Dina (64) je već tri godine udovica, ona je ispričala ljubavnu priču koju je zbog vlastitog ponosa uspjela ugasiti. Otkrila je da se svome dragom prva javila nakon više od 40 godina, te da su sada prijatelji na Facebooku. “Meni je bilo 17, a mojoj tadašnjoj velikoj ljubavi 20 godina. Nakon spontanog upoznavanja, počeli smo se zabavljati. Zaljubljenost je bila obostrana, voljeli smo se i uživali u našim zajedničkim trenucima. Upoznao me sa svojom obitelji koja me lijepo primila. Jednako je tako bilo i s mojima, on je zavolio njih i oni njega”, ispričala je Dina za portal Moje vrijeme.

Njen dragi je morao u vojsku, a predložio joj je da se prije odlaska vjenčaju, ali Dina nije pristala. “Bio je to za nas baš težak rastanak. Prije odlaska mi je predložio da se vjenčamo, ali ja nisam pristala jer sam smatrala da se nismo dovoljno dobro upoznali, što sam mu i rekla. Bio je jako tužan, ali me je razumio i prihvatio je moje mišljenje. Dopisivali smo se redovno, svako pismo sam čekala s nestrpljenjem”, kazala je.,

‘Napisao mi je da sam ga prevarila’

“Mislim da nije potrebno opisivati emocije koje bi me preplavile čitajući njegova pisma, svaki put bih se rasplakala. Povremeno je dolazio na odsustvo kući, a na odlasku smo uvijek iznova zajedno plakali i zaklinjali se na vječnu ljubav. Sve je bilo kao u ljubavnim filmovima dok mi jedno njegovo pismo nije donijelo veliko razočaranje. Napisao mi je: Prevarila si me. Pisala sam mu da nije istina i pitala ga otkud mu ta pomisao. Ni dandanas ne znam tko mu je slagao tako nešto”, dodala je.

Dinu je duboko potreslo njegovo pismo, te je dane provodila plačući. “Rekao je da me je neko vidio kako šetam zagrljena s nekim dečkom po gradu. Dani su mi prolazili u plaču i boli. Kad je došao iz vojske, iznenadio me poziv moje mlađe sestre da izađem pred kuću jer me on čeka i želi razgovarati”, otkrila je.

Udala se za drugoga

Međutim, Dina nije htjela izaći i popričati s njim. “Znam da je to bio trenutak o kojem sam sanjala i silno sam željela da se pojavi i zamoli za oproštaj, ali ja sam mojima kroz plač govorila da ne mogu. Imala sam svoj stav i držala sam ga se. Boljelo me je do beskonačnosti! Sada znam da je to bila neka vrsta ponosa. Kad je otišao, znala sam da je to zauvijek”, otkrila je.









Njih dvoje su nakon toga nastavili sa svojim životima, ali Dina nikad nije zaboravila svoju veliku ljubav.

“Dani i godine moje boli su prolazili. U firmi gdje sam se zaposlila radila je njegova rođakinja od koje sam čula da se oženio. Praznina i bol u srcu i duši su me gušili. Vrijeme je prolazilo, on je dobio kćerku i nazvao je mojim imenom. Ja sam imala nekoliko kratkotrajnih veza, ali sam u svim vezama bila opsjednuta njim i svakog sam s njim uspoređivala”, ispričala je Dina koja se ipak na kraju udala za dobrog čovjeka.

Sada su prijatelji na Facebooku

“Udala sam se za čovjeka koji me je privukao svojim zaista lijepim osobinama. U braku smo dobili dvojicu sinova, lijepo smo živjeli u nastojanju da naši sinovi dobiju potrebnu ljubav i obrazovanje, što se na kraju i ostvarilo”, ispričala je Dina te je otkrila da se za vrijeme rata njena obitelj preselila u Dansku.

“Mi smo otišli u Dansku, a moja nezaboravljena ljubav živi u Americi. Danas imam 64 godine, muž mi je umro prije tri godine. Nekih godinu dana nakon njegove smrti poželjela sam stupiti u kontakt s bivšom ljubavi, te sam mu se javila porukom”, priča ona.

“Odgovorio mi je rekavši da me želi nazvati. Pričali smo i sad smo prijatelji na Facebooku. Šaljemo poruke jedno drugom, a od njega mi stignu i pjesme o našoj ljubavi. Moram priznati da sam pregledala njegove fotografije i objave koje je stavljao prethodnih godina i našla pjesme koje govore o bivšoj ljubavi koja se ne zaboravlja. Poželjela sam mu sretnu budućnost u ljubavi s obitelji. Duboko u mom srcu ja tu ljubav još uvijek nosim, ali sudbina nije bila na našoj strani”, zaključila je.