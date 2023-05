NAKON 30 GODINA BUKNUO RAT! Sejo Sexon zaprijetio bivšem članu, on prekinuo šutnju: ‘Ime benda je dala moja majka’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Povodom open air spektakla ”Rock el Classico’ koji se očekuje u lipnju u zagrebačkom Hala parku, gdje će svirati violinist Stefan Milenković i Nenad Janković, oglasio se bend Zabranjeno pušenje u kojem se oštro obrušio na bivšeg člana popularnog benda, poznatijeg pod umjetnički imenom dr. Nele Karajlić. Naime, Nele se s ostatkom benda razišao u jeku rata u BiH te od tada živi u Beogradu.

“Obavještavamo medije, izdavače i organizatore glazbenih događaja da se po nalogu i na zahtjev autora, managementa i izdavača autorskih djela grupe Zabranjeno pušenje, izričito zabranjuje izvođačima Stefanu Milenkoviću i Nenadu Jankoviću bilo kakav način korištenja glazbenih djela, a osobito javno izvođenje na koncertima i priopćavanje javnosti putem bilo koje vrste medija, kojih je autor Davor Sučić (Sejo Sexon, op.a.) upisan u bazu autora HDS ZAMP-a”, stoji u priopćenju u kojem se ističe kako je “Nenad Janković alias Nele Karajlić, bez ikakvog usmenog ili pismenog odobrenja nositelja prava, u više navrata koristio njihov brand i autorska djela”.

“Lažno predstavljanje kao potpuni vlasnik autorskih i fonogramskih prava”

Uz sumnju da je prava na tim djelima nezakonito ustupao u poslovnim transakcijama, pri tome potpisujući ugovore u kojima se lažno predstavljao kao potpuni vlasnik autorskih i fonogramskih prava, te u kojima je drugim fizičkim i pravnim osobama ustupao intelektualno vlasništvo koje mu zakonski ne pripada.





“Krajnje neukusno i neprimjereno”

Tragom ovakvog nezakonitog ponašanja dotični je na krajnje neukusan i neprimjeren način u suradnji s violinistom Stefanom Milenkovićem, preradio djela odnosno izmijenio i prearanžirao izvorna glazbena djela Zabranjenog pušenja u klasičnu formu, bez ikakvog prethodnog obavještenja i odobrenja autora i većinskih nositelja prava te uz potpunu izmjenu originalnog duha, izričaja i estetike djela koje je koristio.

Zbog svega navedenog Zabranjeno pušenje i autor Davor Sučić povlače sve eventualno presumirane dozvole za javno izvođenje svojih djela, kako na teritoriju Republike Hrvatske, tako i u inozemstvu do ishoda sudskih tužbi za zaštitu članova i autora Zabranjenog pušenja od zloupotreba imena, autorskih djela i nezakonitog ponašanja od strane bivšeg člana grupe Nenada Jankovića i organizatora koji organiziraju i promoviraju koncerte na kojima se krše tuđa moralna i imovinska autorska i druga prava”, zaključuje se u priopćenju.

Nakon 30 godina javnost je dobila priliku za odgovor

Ova oštra poruka nije prošla bez reakcije Nele Karajlića koji se oglasio putem Facebooka. Navodi kako ga već 30 godina novinari, znatiželjnici, ljubitelji glazbe i publika ispituju koji bend je zapravo pravo ‘Zabranjeno pušenje’.

“Novo priopćenje koje je moj ex kompanjon Sejo Sexon iznio u javnost idealna je prilika da im konačno odgovorim” poručio je Nele koji je istaknuo i kako je njegova majka bila ta koja je osmislila ime benda davne 1980. godine, pred prvi nastup 27. studenoga u Petoj Sarajevskoj gimnaziji.

Majka dala ime bend, Sejo bio u vojsci, a Zabranjeno pušenje ‘radilo punom parom’

“U to je vrijeme Davor Sučić (Sejo Sexon) bio u vojsci. Do njegovog povratka iz vojske Zabranjeno pušenje je imalo više koncerata, od čega jedan pred prepunom Skenderijom kao predgrupa Bijelom dugmetu. Iza nas je ostala i jedna snimka. Pjesma ‘Penzioneri na more idu zimi’, za koju je muziku napisao Davor Sučić, a tekst Mirko Srdić (Elvis J. Kurtović). Sudbina je htjela da ja, kao osnivač grupe, postanem njezin frontmen i da grupa, od izlaska prvog albuma, u lipnju 1984. godine, u vrlo kratkom vremenskom periodu doživi veliku popularnost: ta popularnost došla je, između ostalog, i zbog toga što je publika, preko mene, vezala Zabranjeno pušenje s Top listom nadrealista”, napisao je .

“Krnje Zabranjeno pušenje”

“Istina je da je Sejo autor mnogih pjesama grupe Zabranjeno pušenje, ali isto tako je istina da sam autor mnogih pjesama i ja. Ali najveća istina je to da nije bilo onoga koji ih pjeva, od njih ne bi bilo ništa!”, ustvrdio je Nele pa dodao da je do njegova razlaza sa Sejom došlo na Sejinu inicijativu. “Ja odlazim u Beograd i tamo, u novim okolnostima, nastavljam raditi ono što jedino znam. Krećem s ponovnim radom Zabranjenog pušenja. U tom trenutku, čak četiri člana „novog Pušenja“ su originalni članovi grupe. Šeki, Kovalski, Drale i ja. Čak smo se, kao parodija na Jugoslaviju, nazvali Krnje Zabranjeno pušenje”, ističe dalje Nele.









“Koju godinu kasnije, do mene je došla vijest da je Sejo osnovao svoje Zabranjeno pušenje. Za razliku od mog, Sejino Pušenje nije imalo niti jednog jedinog starog člana. Uglavnom, raja iz Zagreba”, istaknuo je i dodao kako je tada odlučio prestati biti dio tadašnjeg Zabranjenog pušenja, a nakon toga doznao je da je Sejo zaštitio ime benda i tu kreću svi problemi.

“Nije mi bilo pravo! Nitko me ništa nije pitao! Da me pitao, ja bih mu, vjerojatno, dao dozvolu. Međutim, nisam imao namjeru da se tužakam po sudovima, jer, jednostavno, život je ljepši kad se ljudi vole”, ustvrdio je.

Dugi razgovori nisu urodili kompromisom

U jednom trenutku Nele se opet počeo baviti glazbom te je, ne želeći konkurirati Sejinom Pušenju, odlučio nastupati kao dr. Nele Karajlić, ističe Nele i dodaje kako niti to nije bilo dovoljno Seji koji je, tvrdi, svakog njegovom promotoru slao pisma u kojima se žalio da se njegovo ime ne smije vezati za ime Zabranjeno pušenje. “Kako? Da promijenimo povijest? Da taj podatak izbrišemo iz glave svima onima kojima sam ja metafora za Zabranjeno pušenje? A njih je ogromna većina”, piše Nele.









Potom je opisao kako mu se javio Sejo te da u dugim razgovorima nisu uspjeli pronaći krompromis, a sada će o svemu morati odlučivati sud.

“Moj drug Sejo nije to mišljenja”

Nele se potom osvrnuo na nadolazeći koncert i njegov prvi nastup u Zagrebu nakon raspada Jugoslavije te otkrio hoće li izvoditi pjesme koje mu Sejo brani da izvodi.

“Sejo, međutim, pokreće kampanju protiv tog koncerta radi dvije numere u kojima je on autor. Mislio sam da je čast i sreća kada ti ljudi obrađuju pjesme, i kada se tvoje note sklapaju sa Pahelbelom i Vivaldijem. Moja pjesma Bubamara ima na stotine obrada diljem svijeta i na to sam ponosan. Moj drug Sejo nije tog mišljenja. Na žalost, te dvije pjesme više neće biti u sklopu projekta. Ima mnogo drugih čiji sam ja autor i nosilac autorskih prava”, napisao je Nele zaključujući kako je sudbina Pušenja na neki način sudbina zemlje u kojoj je nastalo.

“Takvu zabranu mu nijedan sud nigdje na svijetu neće dozvoliti”

“Što se tiče Sejine navodne zabrane da izvodim pjesme Zabranjenog pušenja, takvu zabranu mu nijedan sud nigdje na svijetu neće dozvoliti. Izvođenje bilo čijih pjesama na koncertima je dozvoljeno svakom muzičaru. Za ova izvođenja se uvijek plaća naknada, tako da izvođenje nitko i nigdje ne može zabraniti. Što se prijetnji sudskim postupcima tiče, ja sam za iste spreman, mada mislim da u toj utakmici neće biti pobjednika. Nadam se da ovo nije kraj priče o Zabranjenom pušenju. Šteta je što nismo bili u stanju da se dogovorimo i zbog nas, i zbog publike, a najviše zbog naših pjesama koje su postale dio kulturnog nasljeđa ovih prostora”, zaključio je Karajlić.