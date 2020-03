Nakon 20 godina ostala bez posla: Savjet prijateljice promijenio mi je život!

Autor: Dnevno

Prihvatiti činjenicu da ste, umjesto čekajući mirovinu na sigurnom poslu, završili na burzi rada nakon 20 godina staža posebno je teško ako ste gotovo cijeli svoj radni vijek proveli kod istog poslodavca.

Pitate se kako dalje? Gdje se sad zaposliti? Tko će vas s toliko godina uopće htjeti zaposliti? Je li vaše dosadašnje zanimanje uopće traženi posao ili ćete se morati prekvalificirati? Prekvalificirati za što? Osjećate se prestarim za novi početak, a premladi za mirovinu?

No, morate biti konstantno svjesni da na putu nailazimo na brojne prepreke, a gubitak posla samo je jedna od njih.

Jasmina Puškar Kutleša je kozmetičarka, vizažistica i licencirana specijalistica mikropigmentacije, kao i primjer kako ništa nije nemoguća misija. Život ne prestaje nakon gubitka posla, makar se to dogodilo i u pedestoj!

Ostati bez posla nakon 20 godina rada

”Dvadeset godina sam radila isti posao. I kad si već siguran i misliš da je to do mirovine, uljuljaš se u svoju svakodnevicu i čekaš mirno starenje, dogodi se jedan preokret – onaj koji najmanje očekuješ – dobila sam otkaz.

Naravno, neminovan je šok i pitanje – kamo dalje, što dalje i tko će me primiti s 50 godina”, započela je svoju priču Jasmina. No, nije se željela previše zadržati na ‘tugovanju’ za starim poslom, već se odlučila nekako pokrenuti, ne stajati, pronaći nešto što će dalje raditi.

Jedna sugestija prijateljice promijenila joj je cijeli život

”Zadnjih godina sam radila edukacije vezane uz ljepotu, više hobistički i radeći usluge svojim prijateljicama – dotjerujući njih i sebe, ne razmišljajući da bi mi to mogla biti profesija i nastavak životnog puta.

Tu mi je prijateljica, koja mi je bila mentorica u šminkanju, rekla da bih mogla taj svoj hobistički dio pretvoriti u profesionalni i ona mi je sa svojim “pogurancem” i nekakvim prijateljskim savjetom dala vjetar u leđa da se pokrenem u jednom tom smjeru i da to počnem gledati kao nekakvu svoju budućnost.

Hobi pretvorila u posao

Kako trajna šminka tada nije bila tako popularna kao danas, odlučila sam ići u tom smjeru. Obnovila sam licencu brenda koji je broj jedan u svijetu što se tiče mikropigmentacije, već 12 godina su ocijenjeni kao najbolji brend što se tiče i aparata i pigmenata”, pojašnjava Jasmina te govori kako joj danas dolaze žene s ožiljcima, one kojima je potrebno iscrtavanje areole, žene s vitiligom, a ne samo radi obrva ili usana, kojima Jasmina radi trajni make up.

”Kad sam bila na burzi, napravila sam plan i povukla sredstva za samozapošljavanje. Otvorila sam salon Linico i počela raditi”, kazala je Jasmina.

Usavršavanje i širenje poslovanja

”Međutim, kako je ta trajna šminka dugog vijeka, a moje klijentice su htjele ostati kod mene, tražile su nešto više. Upisala sam kozmetičku školu , završila i proširila svoje aktivnosti i na kozmetičke usluge.

Ipak, moja prvobitna ljubav je permanentni make up i definitivno mi je broj jedan pa tako za koji tjedan idem na edukaciju za elite majstora mikropigmentacije.

Definitivno se želim graditi u tom pogledu”, govori Jasmina, pojašnjavajući kako nastavlja s proširenjem svog poslovanja, a zadala si je i cilj.

”Cilj mi je svakako doći do medicinskog majstora kamuflaže koji će biti popraćen sa naravno i certifikatom koji bih morala položila u Munchenu, u matičnoj kućoj Long Time Liner ltd.”, govori nam Jasmina.

Zadovoljne klijentice najbolja su preporuka i put prema uspjehu

O ovoj vizažistici i majstorici mikropigmentacije, njezine klijentice i osobe koje su ju imale prilike upoznati, govore isto – pored nje se osjećate tako ugodno!

Jasmina već na prvu ostavlja snažan dojam predivne, pozitivne žene pune energije, uvijek ljubazne, ugodne – jednostavno se ne možete osjećati loše dok ste u njezinom društvu.

Takva je i na svojem radnom mjestu i to je ono po čemu je njezin salon i poznat.

”Moj pristup radu je više holistički. Kako radim sama, onda za svaku klijenticu odvojim dovoljno vremena da joj se mogu posvetiti i profesionalno, ali i da možemo porazgovarati o stvarima koje nisu vezane za vanjsko uljepšavanje” pojašnjava Jasmina.

Jedna klijentica je o njezinom radu izgovorila jednu rečenicu koja upravo savršeno opisuje njen rad:

”Ja ne dođem da Vi mene samo uljepšate izvana – ja dođem da Vi mene uljepšate i iznutra”.

”Ustvari svi mi trebamo malo pažnje i fali nam onaj jedan prijateljski “touch”, što je danas u ovom užurbanom sistemu vrlo teško pronaći. Nitko nema vremena za to. Ja se trudim to sve ukombinirati”, pojašnjava nam.

Vjetar u leđa

”Samim ulaskom u jedan takav novi posao zapravo ti je potreban vjetar u leđa i koliko god misliš da možeš sam, dobro dođe nekakav poticaj i nekakva podrška. Tako da se, šireći svoje poslovanje, susrećeš sa situacijama kada moraš razmišljati kako se plasirati i kako ponuditi svoj proizvod, kakav god imao.

U takvim situacijama, barem u Zagrebu, se može pronaći dobar poticaj u ženskim udrugama poput One nastupaju, Crvene cipelice, Ženski poduzetnički centar i događanjima namijenjenima ženama gdje možeš predstaviti sebe i ono što radiš. Ako je to čime se baviš kvalitetno, žene to prepoznaju i pomognu ti u raznim aspektima.

U startu, kad sam krenul,a prepoznala sam udrugu žena One nastupaju.

To su žene 50 + koje su se našle u situacijama kao i ja ili su željele osobno promijeniti svoje profesije shvativši da mogu nešto drugo napraviti što bi ih ispunjavalo. Ta udruga je tu da pomogne i izađe ususret takvim osobama. Njihova prava vrijednost je u samoj moralnoj podršci i nekakvim primjerima žena koje su uspjele te svoje životne zaokrete iskoristiti pozitivno i uspjeti u tome što su zamislile.

Okupljanje nije uvjetovano određenom profesijom nego naprosto samo željom da učine nešto za sebe i da daju ono što najbolje mogu dati”, otkriva Jasmina.

Biti žena u pedesetima

Žene sa 50 godina nisu žene koje su otpisane, koje ne mogu više ništa učiniti za društvo, koje ne mogu ništa učiniti ni za sebe.

“Nekada se smatralo da je to vrijeme mirovine i unučadi, ali danas su vremena drugačija. Ne kažem da ne trebaš čuvati unuke, ako imaš tu priliku, ali možeš učiniti puno više – ispuniti svoj dan, svoje vrijeme, svoje neću to još nazvati starenjem jer ne smatram da starim (kroz smijeh govori Jasmina), već svoje slaganje godina učiniti puno zabavnijim, korisnijim i za sebe i za okolinu. Definitivno kad se osjećaš ispunjen i kad se osjećaš da radiš ono što voliš, automatski ne vidiš da stariš nego se svakim trenutkom osjećaš sve mlađi i zadovoljniji. A kad je zadovoljna žena, onda je zadovoljna i njezina okolina te sve drugo oko nje”, savjetuje ova uspješna poslovna žena.

Reakcija obitelji na novi poziv

“Vrlo je bitna u takvim situacijama podrška obitelji. Moram priznati da sam imala dobru podršku. Moj muž je nekad znao reći da sam kao vještica, jer sve što sam završavala prije se pretvorilo u moj poziv. A ne znam, valjda je tako trebalo biti..”, govori nam Jasmina o reakciji obitelji na njezin novi posao.

”Ali zapravo su zadovoljni i opet ću ponoviti – kad je žena zadovoljna i obitelj je zadovoljna. Koliko god imam više obaveza nego prije, to puno lakše izvršavam, jer me čini sretnom, jer znam da radim ono što volim. Nekako ti to daje snagu i moć da uspiješ i da učiš dalje. Mene moja mama pita do kada mislim ići u školu, kada mislim početi biti žena”, kroz smijeh govori Jasmina o majci koja joj je u 77 godini još uvijek velika podrška.

Kako realizirati svoje prave želje?

”Prepreke dolaze i uvijek će ih biti, ali naprosto za sve se nađe rješenje samo treba imati vjere u sebe, osloniti se na instinkt i potražiti u sebi, izvući iz sebe snagu za koju u određenim trenucima nismo ni svjesni da je imamo.

Vremena se zapravo mijenjaju, puno je više mogućnosti da ostvarimo ono što želimo. Puno je više podrške od mnogih ženskih udruga koje se bore za promicanje ženskih potencijala i naprosto to ti daje veću snagu da se boriš za ono što želiš i da uspiješ u tome. Uspona i padova uvijek ima, ali bez padova ne znamo kako je lijepo uživati kada uspijemo. Bez padova uspjeh ne bi bio takav užitak!

Moram priznati da sam okružena s uistinu velikim brojem žena koje su mi podrška i koje me sa svojim prijedlozima i sa svojim sugestijama potiču u mojem daljnjem razvijanju, što profesionalno što emotivno u krajnjem slučaju, i zahvalna sam im na tome. Žene moje, vjerujte u sebe, jer će onda i svi ostali vjerovati u vas!”, poručuje vam Jasmina povodom Dana žena!