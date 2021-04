Nakon 13 godina spora, Vlatka Pokos izbila Radeljaku desetke tisuća kuna!

Javnost još nije zaboravila mučnu rastavu Vlatke Pokos i Dikana Radeljaka, te scene ispred njegovog doma iz kojeg ju je izbacio. Tvrdila je tad Vlatka kako joj nije dao da ponese osnovne stvari, kao niti skupocjenu odjeću – od gaćica do krznenih kaputa. Mnogi su tad smatrali kako ju je tim činom htio posramiti, no iako je dala detaljan popis, po njenim riječima, otuđenih stvari, iste navodno nije nikad dobila nazad.

Ne, samo da je maltene završila na ulici, već je uslijedila još jedna tužba i to Dikanovog sina Lea Radeljaka, koji ju je optužio da je trošila njihov novac na sebe, a nakon rastave s Dikanom, tužio ju je radi povrata novca.

Naime, Leo je tvrdio da je Vlatka potrošila njegovih 306.190 kuna tijekom braka s Dikanom. Vlatka je tvrdila da je karticu trošila za obiteljske, zajedničke troškove, poput hrane ili plaćanja računa.

Veliki troškovi domaćinstva

“Riječ je o hrani, potrepštinama za kuću te stanove na moru i u Zagrebu, Lanine aktivnosti, poput jahanja i baleta, odjeću, benzin, putovanja na more, moje osobne potrebe, kao što su frizer, kozmetičar, pilates, naše izlete, igračke itd. Sve ono na što ljudi troše novac tijekom života. Razumijem da će se prosječnom građaninu Hrvatske, osobito u današnje vrijeme, kad ljudi doslovno nemaju što jesti, to činiti kao golemi iznos, ali naglašavam da se radi o vrlo bogatom čovjeku i da su troškovi za takvo domaćinstvo veliki. Sve to plaćala sam ‘čuvenom karticom tekućeg računa’”, pojasnila je svojevremeno za 24sata Pokos.

Novom presudom Županijskog suda iz rujna 2020. potvrđena je presuda Općinskoga građanskog suda u Zagrebu iz 2016. Utvrđeno je da je zakonito raspolagala novcem. Na njezinu inicijativu i odvjetnika Silvija Hraste, Leo je podmirio sudski trošak od 44.000 kuna.

Nakon rastave, Vlatka Pokos odselila je u Kanadu, gdje se nastavila školovati, živjeti i raditi, a mogućnost da se vrati nazad u Hrvatsku gotovo da i ne postoji, što je i više puta sama dala do znanja.