NAJZGODNIJI MUŠKARAC NA SVIJETU OTVARA ONLYFANS PROFIL: Njegov naum – humanitaran!

Autor: M.V.

Magazin People proglasio je glumca Michaela B. Jordana najzgodnijim muškarcem 2020. godine, a gostujući u emisiji Jimmya Kimmela, Jordan je otkrio kako će on tu titulu iskoristiti “za dobro”.

Štoviše, on će svoje tijelo koristiti za “dobro”, a čini se kako to podrazumijeva otvaranje OnlyFans računa. Na toj mreži, pretplaćeni pratitelji mogu vidjeti eksplicitne fotografije osobe, a sama praksa već je popularna i među hrvatskim starletama. No, čini se kako će im se sada pridružiti i najzgodniji muškarac.

Kako tvrdi, on će platformu iskoristiti kako bi prikupio novac za dobrotvorne svrhe kojim će onda recimo pomoći objektima ili školama koje su pogođene uslijed covid pandemije.