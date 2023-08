Najzgodniji hrvatski cvjećar privukao pažnju na Viru, turisti vadili mobitele i snimali nestvaran prizor

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Bivši maneken i dizajner Slaven Pavlović, kojeg mnogi nazivaju najzgodnijim hrvatskim cvjećarom, prije nekoliko godina je osvojio javnost bajkovitim aranžmanima i velikim buketima od 150 cm, koje danas šaljem diljem Lijepe Naše, pokazao je kako ni na godišnjem odmoru ne može odoljeti biljkama i cvijeću te stvaranju pravih malih umjetničkih djela.

Slaven trenutno godišnji odmor provodi na Viru, u čijoj je prirodi pronašao inspiraciju za bajkovit morski aranžman, koji je privukao veliku pažnju turista na tamošnjoj plaži.

Kako nam je otkrio, nakon jutarnje kave u petak ujutro zaputio se prema plaži, a tamo je odlučio kreirati aranžman koji je i prije same objave na društvenim mrežama privukao veliku pažnju.





Turisti koji su se našli na plaži uočili su Slavenovu malu umjetničku morsku instalaciju, a mnogi su u njoj vidjeli pravu florističku umjetnost koji su odmah odlučili zabilježiti svojim mobitelima.

Šarmantni cvjećar nam je otkrio kako se i sam ugodno iznenadio kada se malo odmaknuo od plaže i ugledao kako sve više turista prilazi njegovom djelu, što ga je posebno razveselilo, a dio tog lijepog prizora i sam je uspio snimiti. “Drago mi je da sam nekom uljepšao dan, sebi svakako jesam”, rekao nam je.

Na društvenim mrežama od svojih je pratitelja i pratiteljica dobio brojne pohvale, a neki su se i našalili. “Ja bih samo granu znala stavit, svaka čast”, “Predivno”, “Predobro”, “Zlatne ruke”, “Savršeno”, “To se zove talent, divno je!”, “Još rek’o ovaj je lud, bome predivno”, “Uvijek drukčiji od drugih”, samo su neki od komentara ispod njegove objave na TikToki.

Upitali smo ga što je sve koristio kako bi stvorio tu prirodnu morsku instalaciju. Slaven je pojasnio kako je uglavnom riječ o morskim travama poput maslinovih grana, stabla pinusa, a našlo se i lavande, češera, školjki… “Mislim da je dovoljno reći more i inspiracija je tu. More je čudo!”, rekao nam je Slaven kojemu je za stvaranje ove instalacije trebalo oko sat vremena. Kaže, more ga je malo ‘zezalo’.

“Sveukupno od početka traženja biljki i lokacije za slaganje mi je trebalo malo više od sat vremena. Ipak se radi u moru gdje valovi zapljusnu i sve mi sruše pa onda moraš sve ispočetka”, pojasnio nam je Slaven koji nam je ranije otkrio kako je došlo do toga da je modeling zamijenio cvjećarstvom.









“Kad sam počeo slagati svoj prvi buket, zaljubio sam se u taj posao i znao sam, kad tad ću imat svoju cvjećarnicu”, rekao je i otkrio kakav je osjećaj biti mladi cvjećar kojeg ljudi prepoznaju i zaustavljaju na ulici.









“Ne mogu reći da mi ne imponira i da mi nije drago kad me ljudi zaustavljaju na ulici bilo gdje da se nalazim. Jako mi je to drago i iskreno uživam u tome. Nedavno sam išao u Sloveniju gdje me vlasnik jednog objekta pitao: Ti si onaj dečko što drži cvjećarnicu? ( smijeh) Baš mi je bilo drago. Eto, zvijezde su se posložile.

Svakako da više nigdje ne čekam red. (smijeh) Šalim se, ali da ima malo istine i u tome. Uvijek je to nešto preko reda, ali svakako ja to vratim i kod mene u Floristi uvijek ima takvih ljudi.

Na Tik Toku sam jako popularan i malo mi je čak i smiješno kad tamo vidim nego svoje fan stranice npr. “Slavenov buket” ili tako nešto. Ljudi prate mene i moj rad i to mi je jako drago”, istaknuo je Slaven.