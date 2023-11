Najzgodniji HDZ-ovac se skinuo i pokazao od čega je sastavljen: ‘Kakav macan’

Autor: N.K

Sudeći prema pažnji koju privlači na društvenim mrežama, moglo bi se reći kako je Damir Habijan najzgodniji saborski zastupnik HDZ-a.

Ako ne najzgodniji, svakako jedini koji pokazuje svoje tijelo bez kravate i odijela.





Naime, on redovito na društvenim mrežama objavljuje fotografije na kojima ponosno ističe svoje mišiće i tetovaže, a sada je pratitelje ponovno ‘zapalio’ videom na kojem trenira.

Ono što je dodatno potaknulo zanimaciju za video je to što je Habijan na početku snimke vježbao bez majice.

‘Kakav macan’

No, nije ovo prvi put da šef varaždinskog HDZ-a objavljuje golišave fotografije od kojih ljepši spol ostaje bez daha, a to su potvrdili i sami komentari.

“Kakav macan”, “Ufff lipši si u odjelu, prenabildan”, “Savršeno tijelo”, samo su neki od komentara ispod Habijanovih objava.









Tajnu svog izgleda otkrio je u jednom intervjuu

“Vrijeme koje posvetim slobodnim aktivnostima koje volim pomaže mi da lakše rješavam gomilanje stresa i sigurnije se suočavam sa svakodnevnim poslovnim izazovima”, rekao je Habijan.

“Za mene je to sport, kokretno Crossfit i trail, odnosno trčanje. Crossfit je kombinacija olimpijskog dizanja, kardio treninga i gimnastike, meni zapravo idealna kombinacija za rasterećenje i oslobađanje od stresa, a vrlo brzo postaje i više od sporta, postaje način života”, otkrio je 41-godišnji političar.









Zaljubljen je

Ako netko misli da Habijana može osvojiti, to će sada biti vrlo teško. Naime, zastupnik je priznao kako je zaljubljen.

‘Definitivno sam sretno zaljubljen. Mislim da je u današnje vrijeme to jako bitno. Teško je naći osobu s kojom možeš proći dobre i loše trenutke. Ako si javna osoba, nije to baš jednostavno. To nekad zna biti teško. Ali ti trenuci kad si s osobom s kojom jesi su apsolutno sve’, rekao je u rubrici ‘Razotkrivanje’ Dnevnika Nove TV.

Uz posao saborskog zastupnika, ovaj atraktivni 41-godišnjak volonterski obavlja i dužnost predsjednika Gradske organizacije HDZ-a Grada Varaždina.