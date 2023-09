Poznati kuhar i miljenik žena progovorio o autoimunoj bolesti: ‘Zbog nje sam izgubio 20 kilograma’

Autor: Barbara Grgić

Melkior Bašić najstrožiji je član žirija u popularnom kulinarskom showu “Masterchef”. Ipak, nježniji spol nije ostao imun na ovog zgodnog kuhara, a brojne pozitivne komentare na dnevnoj razini dobiva i za svoj izgled.

Ipak, on se izgledom ne zamara te tvrdi da mu je od svega najvažnije zdravlje. Tako je nedavno otkrio kako mu u skidanju kilograma nije “pomogla” niti jedna dijeta, već nažalost autoimuna bolest.

“Ne razmišljam o tome kako izgledam. Tamo sam najviše zbog svog iskustva i znanja i kako bih pomogao kandidatima da u ‘MasterChefu’ promijene svoj život, točnije da prijeđu u kuhinju”, izjavio je nedavno za Večernji list.





‘Morao sam stati i resetirati tijelo i um’

Uzrok njegovih problema je štitnjača.

“Da, imao sam zdravstvenih problema. Izgubio sam 20 kilograma. Kilogrami su išli samo dolje. Otkrio sam bolest kad sam mršavio. Znao sam da ima ljudi koji imaju problem sa štitnjačom i žive s tim. Ali ja sam morao stati i resetirati cijelo svoje tijelo i svoj um i to je bilo najbitnije. Mislim da je poanta najviše u glavi. Trebate posložiti stvari u glavi, znati koje vam smetaju. Ne mora to biti u hrani, može to biti u društvu, u prostorima”, poručio je.

“Štitnjača je za svakoga drugačija, svatko ima drugačije simptome. Bitno je da to otkrijete i naučite s tim živjeti. Danas više nisam mršav, nego sam normalan ili sam jači. Svaka osoba koja ima problem sa štitnjačom, mora naučiti živjeti s njom i prihvatiti je i tu i tamo malo eventualno znati kad proradi da je smirite, duboko udahnete i kažete – idemo naprijed dalje i to je to”, zaključio je u pozitivnom tonu.